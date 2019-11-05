"Самі в шоці": красуня-дружина зірки репу в Росії вагітна в четвер раз

Дружина відомого російського репера Джигана Оксана Самойлова вагітна в четвертий раз.
Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши фото з кругленьким животом.
"Самі в шоці", — підписала публікацію Самойлова.
Джиган і Оксана Самойлова
Фото: instagram/samoylovaoxana
Джиган і Самойлова чекають на четверту дитину
Фото: instagram/samoylovaoxana
Зазначимо, що шанувальники радісно зустріли новину про вагітність дружини Джигана і почали її вітати.
Також нагадаємо, що Оксана і Джиган виховують трьох доньок: Аріелу, Лэю і Маю.
Джиган і Оксана Самойлова з дітьми
Фото: instagram/samoylovaoxana
Як повідомляв OBOZREVATEL, скандальна російська телеведуча Ксенія Собчак показала фото, на якому видно її кругленький живіт. Користувачі мережі звернули увагу на те, що журналістка редагує свої фотографії і зменшує живіт.
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