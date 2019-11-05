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5 листопада • оновлено в 13:09
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"Самі в шоці": красуня-дружина зірки репу в Росії вагітна в четвер раз

1.5т Читати матеріал російською

Дружина відомого російського репера Джигана Оксана Самойлова вагітна в четвертий раз.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши фото з кругленьким животом.

"Самі в шоці", — підписала публікацію Самойлова.

Джиган і Оксана Самойлова

Джиган і Оксана Самойлова

Фото: instagram/samoylovaoxana

Джиган і Самойлова чекають на четверту дитину

Джиган і Самойлова чекають на четверту дитину

Фото: instagram/samoylovaoxana

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Зазначимо, що шанувальники радісно зустріли новину про вагітність дружини Джигана і почали її вітати.

"Самі в шоці": красуня-дружина зірки репу в Росії вагітна в четвер раз
"Самі в шоці": красуня-дружина зірки репу в Росії вагітна в четвер раз
"Самі в шоці": красуня-дружина зірки репу в Росії вагітна в четвер раз
"Самі в шоці": красуня-дружина зірки репу в Росії вагітна в четвер раз

Також нагадаємо, що Оксана і Джиган виховують трьох доньок: Аріелу, Лэю і Маю.

Джиган і Оксана Самойлова з дітьми

Джиган і Оксана Самойлова з дітьми

Фото: instagram/samoylovaoxana

Як повідомляв OBOZREVATEL, скандальна російська телеведуча Ксенія Собчак показала фото, на якому видно її кругленький живіт. Користувачі мережі звернули увагу на те, що журналістка редагує свої фотографії і зменшує живіт.

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