Довела, що чоловік: зірка "Битви екстрасенсів" змінила стать. Фото до і після

Ексзірка шоу "Битва екстрасенсів-15", художниця і модель Джулія Ванг скоригувала стать та поділилася результатом із шанувальниками.

Відповідну фотографію Томас (нове ім'я) опублікував на своїй сторінці в Instagram, викликавши ажіотаж серед фоловерів.

"Я не трансгендер, але я поважаю цих людей за їхню сміливість бути собою, на відміну від вас пані, панове та всі інші. Якщо ви хотіли мене образити, називаючи мене трансгендером, то це курям на сміх. І, до речі стать, до вашого відома, не змінюють, її коригують. Я художник, поет і парфумер (хімік), якщо вам це цікаво – ласкаво просимо. Решта з хайпом головного мозку, пішли геть, до всім відомого напрямку, на той орган, яким ви так цікавитеся", – написав Томас.

Джулія Ванг / Томас instagram./thomas__winsor

Він також додав, що слави у мережі не шукає, тому порадив не чекати після цього фото сенсацій.

Томас після корекції статі instagram./thomas__winsor

"З нетерпінням чекаю публікацій в ЗМІ про те, що "нарешті змінив стать і пришив собі все, що потрібно хлопцю, 5-й рік намагався і нарешті", впевнений, що прямо сьогодні вони перепостять це фото, підписавши його, як попало, дуже чекаємо, разом із адвокатом. Нам вкрай необхідні матеріали для справи, паліть хлопці, більше пекла", – додав Томас.

Джулія Ванг на "Битві екстрасенсів" Кадр з відео

У коментарях підтримали ексзірку "Битви екстрасенсів" і подякували за те, що він знайомить людей з чимось новим.

"Дякую, що знайомите людей з чимось новим, і бажаю суспільству нашому ставитися до всього, що за межею їхнього розуміння, як до норми", "Хочеться побажати Томасу сили духу", "Як накачати такий прес", – написали в коментарях.

Джулія Ванг - "Битва екстрасенсів" скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, про бажання Ванг змінити стать стало відомо давно. Зірка популярного шоу в серпні поділилася фотографіями, на яких постала в чоловічому образі.

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