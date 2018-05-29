Доступний кожному: культова актриса назвала головний секрет своєї молодості

49-річна голлівудська зірка Дженніфер Еністон вже багато років лишається однією з найбільш привабливих і доглянутих актрис зі світовим ім'ям. Вона поділилася секретом, як їй вдається зберігати свіжість і молодість, незалежно від віку.

Знаменитість розповіла, що вона приймає один прекрасний б'юті-засіб, який добре позначається на її зовнішньому вигляді, пише видання Well and Good.

Так, за словами Еністон, одним зі своїх секретів краси вона вважає колаген, який вживає не як большінтсво жінок - у вигляді косметичних засобів, а в їжу.

Дженіфер Еністон Hochu.ua

"Зазвичай, мій сніданок - це шейк з чистого протеїну, бананів, чорниці, замороженої вишні, стевії, зелені, маку-пудри (суперфуд з коренеплоду маки, що росте в Перу) і щіпки какао. Крім іншого, я додаю в шейк пептид колагену, і результат не забарився - мої нігті стали міцнішими, а шкіра почала сяяти", - поділилася Дженніфер.

Цікаво, випробувати на собі лайфхак культової актриси може кожна сучасна дівчина, так як він коштує в середньому всього 15 доларів (менше 400 грн).

Також, як зазначила артистка, не тільки колаген надає її вигляду свіжості і бадьорості. Свій ранок актриса також часто починає зі склянки теплої води з лимоном, потім практикує трансцендентальну медитацію близько 10-20 хвилин, а поснідавши, 40 хвилин займається йогою, і завершує ранковий ритуал спортзалом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася порадами по щоденному догляду за собою.