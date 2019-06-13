Дані Борисовій – 42: як виглядала телеведуча до наркотиків і алкоголізму

Відома російська телеведуча Дана Борисова 13 червня відзначає 42 роки. Вона була дуже популярною і навіть отримала нагороду за успіхи в патріотичній пропаганді.
Її вважали однією з найкрасивіших російських блондинок до того, як вона почала вживати наркотики і страждала від алкоголізму. Але ці пристрасті зірка переборола. OBOZREVATEL пропонує читачеві подивитися, як вона виглядала до цього і після.
Дана Борисова народилася в Мозирі (південна частина сучасної Білорусі), а через кілька місяців після її народження батьки переїхали в Норильськ. У дитинстві більшу частину часу вона проводила з молодшою сестрою і читала книжки.
Дана Борисова в дитинстві
Instagram @ danaborisova_official
У підлітковому віці вона була дуже худенькою, тому хлопчики рідко звертали на неї увагу. Була відмінницею і відвідувала секції. Життя привело її до телерадіокомпанії, і вже в 16 років Борисова з'явилася на екрані. А в 1993 році вона успішно поступила в МГУ ім. М. Ломоносова, де провчилася два роки.
Дана Борисова в передачі "Армійський магазин"
24 ЗМІ
Популярність їй принесла передача "Армійський магазин". Її завалювали любовними листами, але особисте життя не клеїлося. У 1996 році вона знялася для журналу Playboy.
Дана Борисова для Playboy
Дана Борисова на обкладинці Playboy
У 2002 році Борисова стала найпопулярнішою дівчиною в російськомовному сегменті інтернету. Пізніше її запросили на реаліті-шоу "Останній герой-3" і "Місто хижачок", а через якийсь час вона стала ведучою популярного телешоу "Принцип Доміно".
"Останній герой"
Молода Дана Борисова
24 ЗМІ
Дана Борисова в молодості
24 ЗМІ
Дана Борисова в передачі "Принцип Доміно"
24 ЗМІ
Як Дана Борисова виглядає зараз
Дана Борисова в міні
Instagram @ danaborisova_official
Дана Борисова в машині
Instagram @ danaborisova_official
Дана Борисова
Instagram @ danaborisova_official
Дана Борисова в яскравій сукні
Instagram @ danaborisova_official
Дана Борисова з дитиною
Instagram @ danaborisova_official
Дана Борисова і Андрій Малахов
Instagram @ danaborisova_official
Дана Борисова без макіяжу
Instagram @ danaborisova_official
Дана Борисова - образ літа
Instagram @ danaborisova_official
Дана Борисова - селфі
Instagram @ danaborisova_official
Як повідомляв OBOZREVATEL, про наркозалежність Дани стало відомо в квітні 2017 року. Про це на всю країну розповіла її мама в ефірі програми "Пусть говорят".
Жінка припускала, що на наркотики її дочку підсадив продюсер Тіма Брік, який помер в 2016 році. Пізніше Борисова пройшла примусове лікування в Таїланді. і заявила, що перемогла свою залежність. Пізніше вона підтвердила, що на наркотики її підсадив Тіма Брік.
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