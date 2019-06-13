Дані Борисовій – 42: як виглядала телеведуча до наркотиків і алкоголізму

Відома російська телеведуча Дана Борисова 13 червня відзначає 42 роки. Вона була дуже популярною і навіть отримала нагороду за успіхи в патріотичній пропаганді.

Її вважали однією з найкрасивіших російських блондинок до того, як вона почала вживати наркотики і страждала від алкоголізму. Але ці пристрасті зірка переборола. OBOZREVATEL пропонує читачеві подивитися, як вона виглядала до цього і після.

Дана Борисова народилася в Мозирі (південна частина сучасної Білорусі), а через кілька місяців після її народження батьки переїхали в Норильськ. У дитинстві більшу частину часу вона проводила з молодшою сестрою і читала книжки.

Дана Борисова в дитинстві Instagram @ danaborisova_official

У підлітковому віці вона була дуже худенькою, тому хлопчики рідко звертали на неї увагу. Була відмінницею і відвідувала секції. Життя привело її до телерадіокомпанії, і вже в 16 років Борисова з'явилася на екрані. А в 1993 році вона успішно поступила в МГУ ім. М. Ломоносова, де провчилася два роки.

Дана Борисова в передачі "Армійський магазин" 24 ЗМІ

Популярність їй принесла передача "Армійський магазин". Її завалювали любовними листами, але особисте життя не клеїлося. У 1996 році вона знялася для журналу Playboy.

Дана Борисова для Playboy

Дана Борисова на обкладинці Playboy

У 2002 році Борисова стала найпопулярнішою дівчиною в російськомовному сегменті інтернету. Пізніше її запросили на реаліті-шоу "Останній герой-3" і "Місто хижачок", а через якийсь час вона стала ведучою популярного телешоу "Принцип Доміно".

"Останній герой"

Молода Дана Борисова 24 ЗМІ

Дана Борисова в молодості 24 ЗМІ

Дана Борисова в передачі "Принцип Доміно" 24 ЗМІ

Як Дана Борисова виглядає зараз

Дана Борисова в міні Instagram @ danaborisova_official

Дана Борисова в машині Instagram @ danaborisova_official

Дана Борисова Instagram @ danaborisova_official

Дана Борисова в яскравій сукні Instagram @ danaborisova_official

Дана Борисова з дитиною Instagram @ danaborisova_official

Дана Борисова і Андрій Малахов Instagram @ danaborisova_official

Дана Борисова без макіяжу Instagram @ danaborisova_official

Дана Борисова - образ літа Instagram @ danaborisova_official

Дана Борисова - селфі Instagram @ danaborisova_official

Як повідомляв OBOZREVATEL, про наркозалежність Дани стало відомо в квітні 2017 року. Про це на всю країну розповіла її мама в ефірі програми "Пусть говорят".

Жінка припускала, що на наркотики її дочку підсадив продюсер Тіма Брік, який помер в 2016 році. Пізніше Борисова пройшла примусове лікування в Таїланді. і заявила, що перемогла свою залежність. Пізніше вона підтвердила, що на наркотики її підсадив Тіма Брік.

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