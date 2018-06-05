Чому не варто ходити в солярій: фахівці озвучили аргументи "за" і проти "

Безумовно, останнім часом популярність соляріїв, як і фанатична любов до неприродної засмаги, помітно зменшилися, але навіть у 2018 році відучити деяких від надмірного захоплення солярієм буває досить важко.

Про те, що солярії абсолютно не корисні для шкіри, напевно знає кожна дівчина, але при цьому, не дивлячись на всі застереження, багато з них, як і раніше, ігнорують їх. Для тих, хто сумнівається, чи варто відвідувати солярій, фахівці зібрали перелік незаперечних доказів, які допоможуть розставити всі крапки над "і", пише "Рамблер".

Медичні застереження

Є безліч медичних причин, за якими не варто зловживати ультрафіолетом, при цьому не тільки в солярії, але і при звичайному перебуванні на сонці. Як сонячні, так і штучні УФ-промені можуть спровокувати загострення захворювань і погіршити стан серцево-судинної, ендокринної, репродуктивної системи. Але найнебезпечніше - вкрай високий ризик розвитку захворювань, пов'язаних з онкологічними процесами. І хоча в дерматології УФ-промені можуть бути вкрай ефективно використані для лікування деяких захворювань, є і цілий список особливостей, при яких солярій категорично протипоказаний: будь-які запальні процеси на шкірі, дерматити, вітіліго та інші.

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Ліки можуть піднести вам сюрприз

Прийом медикаментів, навіть не пов'язаний з важкими захворюваннями, може викликати фотодерматит. Сам по собі препарат може і не викликати алергічної реакції, як і ультрафіолетові промені, але їх поєднання часто призводить до серйозної запальної реакції з почервонінням і лущенням аж до пухирів. До таких препаратів належать майже всі гормональні речовини, велика частина антибіотиків, препарати для лікування неврологічних захворювань, деякі групи вітамінів.

Група ризику

Якщо у вас велика кількість родимок і ви піддаєте їх частому та тривалому впливу ультрафіолету, ви потрапляєте до групи ризику по розвитку злоякісних утворень. Звичайно, це стосується не всіх людей. Умовний орієнтир такий: якщо у вас на одній руці або нозі є утворення розміром від 0,3 см і вище і їх кількість більше 10, вам точно протипоказано підвищена кількість сонячних променів. При знаходженні на сонці треба використовувати сонцезахисний крем більш інтенсивно і при необхідності наносити повторно.

Фототип

Є протипоказання, пов'язані з фототипом. До першого і другого фототипу належать люди зі світлою шкірою і світлими очима, які при взаємодії з ультрафіолетом спочатку обов'язково отримують опік. Пігмент у них виробляється повільно і в незначних кількостях. Будь-яка засмага відбувається у них через запальні процеси на шкірі. Їм однозначно не рекомендовано відвідування солярію.

Надмірне захоплення солярієм

Повинні враховуватися доза, кількість і причини застосування ультрафіолету. У медицині він використовується як спосіб лікування багатьох захворювань. Солярій - технологія, що прийшла з медицини. Але якщо в цій сфері це максимально безпечна для здоров'я процедура під контролем лікаря, то самостійне застосування в салонах краси може привести до негативних наслідків. Якщо ви ходите в солярій, треба звертати увагу на те, щоб обладнання було сертифіковано і працювало справно, обов'язково наносити спеціальні захисні засоби на шкіру.

Вітаміни

Вироблення вітаміну D - не те, що варто очікувати від солярію. Ця речовина з'являється в організмі завдяки харчуванню та певними продуктами і отримання необхідних речовин, які під дією ультрафіолету трансформуються в потрібний нам вітамін D3. Але його неможливо отримати про запас. Це нестабільна речовина, яка відразу вступає у взаємодію і витрачається організмом. Кориснішими будуть прогулянки на свіжому повітрі протягом години щодня незалежно від пори року.

Зневоднення

Часте використання ультрафіолету призводить до трансдермальною втрати рідини. Після засмаги шкіру обов'язково потрібно інтенсивно зволожувати.

Оптичний обман

Ультрафіолет всього лише маскує, а не усуває дефекти. Це оптичний обман. Солярій не вирішує проблем шкіри, на відміну від сонячних променів.

Відсутній антибактеріальний ефект

Сонячні промені дійсно надають певний антибактеріальний ефект, а штучний ультрафіолет в солярії - ні.

Небезпечне випромінювання

У солярії довжина хвиль підібрана так, щоб вони проникали досить глибоко і викликали тривалий ефект, щоб пігмент проявлявся у великій кількості. Але при цьому промені, залишають виражену пігментацію, набагато більш руйнівну для клітин шкіри.

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