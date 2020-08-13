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Чому не можна розчісувати мокре волосся: названі головні причини

Ольга Веркалець
Ольга Веркалець
Краса
1,2 т.
Названо причини, чому не можна розчісувати мокре волосся

Названо причини, чому не можна розчісувати мокре волосся. TFA.ORG.UA

Мокре волосся набагато важче, ніж сухе, тому його легше травмувати. Під впливом теплої води шкіра голови розпарюється, а цибулина волосини простіше відділяється. Як наслідок – втрата великої кількості волосся.

Розчісування волосся – необхідний компонент догляду за своєю зовнішністю, проте часто дівчата допускаються помилок під час цієї процедури, пише видання "Рамблер".

Щоб не травмувати структуру волосся і не отримати посічені кінці, після миття голови варто тримати на голові рушник близько 10 хвилин. Потім нанести засіб, що полегшує розчісування, і тільки тоді брати в руку гребінець. Якщо без розчісування мокрого волосся з якихось причин обійтися неможливо, варто взяти гребінець з рідкими зубцями.

Розчісувати мокре волосся не можна

Розчісувати мокре волосся не можна UkrMedia

Для кучерявих дівчат є інший метод – потрібно промити волосся шампунем, нанести бальзам або маску і потім починати розчісувати. Уже після всіх процедур потрібно промити і просушити волосся. Саме так структура волосся буде зберігатися довший час у здоровому стані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше популярна блогерка Бріттані Ксав'є показала, як зробити красиву укладку за допомогою простого олівця, і зняла процес на камеру.

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