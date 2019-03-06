''Боляче. Я була дівчиною з обкладинки '': дружина Лещенка розповіла про проблеми з обличчям

Діджей Анастасія Топольська (DJ Nastia), дружина народного депутата від БПП Сергія Лещенка, вперше розповіла своїм підписникам в Instagram про проблеми зі шкірою.

На особистій сторінці у соцмережі дівчина опублікувала кілька селфі, на яких видно рясні висипання на її обличчі.

Фото: facebook.com

"Нещодавно я була дівчиною з обкладинки. Всього місяць тому. Сьогодні я той, у кого ніколи не буде можливості представляти що-небудь. Краса це залежність. Краса це важка робота. Краса це зусилля. Для деяких із нас..." - зазначила вона.

"Декому з вас пощастило отримати гарні гени і виглядати здоровими... Але я не з цих людей. Це не перший раз, коли у мене проблеми зі шкірою. Боляче. Особливо, як дівчині. Психологічно. Іноді вам потрібно боротися, щоб повернути впевненість у собі", - додала вона.

Деякі фоловери Топольської щиро висловили здивування, адже весь цей час їй вдавалося приховувати подібні проблеми. У коментарях під знімками дівчині побажали сил і терпіння.

"Насте, все пройде. Не хвилюйтесь. Це поширена проблема", "Одужуйте швидше", "Ну і що тут страшного? У мене теж є подібні проблеми, я звикла приймати себе такою, яка я є", - підтримали вони Топольську.

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