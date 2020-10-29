Бодіпозітів: любов до себе або прикриття своїх лінощів?
Чи можлива любов до себе, якщо ти XL
Новий тренд бодіпозітіва підірвав інтернет. Хоч куди глянь, дівчата в тілі захищають свої права і розповідають, як це круто багато є і залишатиметься в такому пухкому і м'якому тілі. Деякі йдуть далі і стають феміністками. Але це до першого нормального чоловіка, який їм зустрінеться.
Ну, що ж зараз стрункою фігурою нікого не здивуєш і чому б не стати відомою за рахунок того, що багато їси і кричиш на кожному розі, що це круто.
Як сказав, один чоловік на Фейсбуці, коментуючи мій пост, що "бути товстою бездуховно".
Погодилися б ви з ним?
Зовнішня краса - це відображення внутрішнього стану людини. І якщо є зайві кг – значить є проблеми в голові.
Аскези і голодування дуже швидко призводять тіло і мозок в порядок.
Ну так, звичайно, набагато простіше їсти все підряд, ні в чому собі не відмовляти і прикриватися бодіпозітівом, який є панциром від зовнішнього світу.
І відкидати той факт, що зайва вага – це серйозна загроза здоров'ю:
слабкість
задишка
Хвороби серцево-судинної системи
Цукровий діабет
Артрити, артрози
камені
Протрузії і грижі внутрішніх органів
Поганий сон
Відсутність статевого потягу
безпліддя
закомплексованість
Вид на кілька років старша за свого справжнього віку (це я вважаю взагалі величезний плюс особливо для жінки)
Всі внутрішні органи працюють на знос
А ми захоплюємося своїми пишними формами і розповідаємо, як же ми себе любимо.
Ну і тепер у мене питання ??? Де тут ЛЮБОВ ДО СЕБЕ ???
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