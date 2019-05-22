"Більше фотошопу, товстушко!" Тодоренко розбурхала мережу своїм тілом у бікіні

Українська телеведуча Регіна Тодоренко, яку нещодавно запідозрили у другій вагітності, здивувала шанувальників пікантним фото.
Артистка похвалилася своїми формами і апетитною фігурою, поставши перед камерами у відвертому бікіні. Знімок Регіна показала на особистій сторінці в Instagram (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
Водночас багато шанувальників Регіни зазначили, що на фотографії присутній фотошоп у занадто великій кількості й артистка виглядає неприродно.
Регіна Тодоренко
Instagram @reginatodorenko
Незважаючи на те, що Тодоренко викрили у використанні фотошопу, все ж таки в коментарях фоловери залишили їх багато компліментів, зокрема, відзначили наскільки швидко Тодоренко прийшла у форму після народження сина.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Регіна Тодоренко народила первістка 5 грудня 2018 року. Батьком є співак Влад Топалов.
Спочатку новоспечених батьків розкриикували через те, що вони тримали в секреті подробиці.
Незабаром вони все ж перервали мовчання: Топалов розповів про те, як почуває себе в ролі батька.
Слідом за ним про пологи інтригуюче заговорила і новоспечена мама Регіна.
Через декілька місяців після пологів пара розкрила ім'я сина. Хлопчика назвали Михайлом на честь батька Топалова. Самі ж батьки називають сина Майклом.
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