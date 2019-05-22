"Більше фотошопу, товстушко!" Тодоренко розбурхала мережу своїм тілом у бікіні

Українська телеведуча Регіна Тодоренко, яку нещодавно запідозрили у другій вагітності, здивувала шанувальників пікантним фото.

Артистка похвалилася своїми формами і апетитною фігурою, поставши перед камерами у відвертому бікіні. Знімок Регіна показала на особистій сторінці в Instagram (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Водночас багато шанувальників Регіни зазначили, що на фотографії присутній фотошоп у занадто великій кількості й артистка виглядає неприродно.

Регіна Тодоренко Instagram @reginatodorenko

Незважаючи на те, що Тодоренко викрили у використанні фотошопу, все ж таки в коментарях фоловери залишили їх багато компліментів, зокрема, відзначили наскільки швидко Тодоренко прийшла у форму після народження сина.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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