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7 грудня • оновлено в 14:09
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Без трусів: найдорожча модель plus-size оголилася для модного глянцю

2.6т
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Вагітна модель plus-size Ешлі Грем стала героїнею січневого номеру американського Vogue.

Вона роздяглася для модного глянцю у ніжній фотосесії, а результатами поділилася з шанувальниками на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Обкладинка Vogue! На честь інклюзивності, матері, вагітності та кохання – це так сюрреалістично. Я мріяла про цей момент всю свою кар'єру, адже я була моделлю з каталогів, яка живе в Небрасці два десятиліття тому", – підписала Ешлі.

Ешлі Грем роздяглася для Vogue

Ешлі Грем роздяглася для Vogue

instagram/ashleygraham

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На фото щаслива Ешлі позує із чоловіком Джастіном Ервіним в одній сорочці без білизни. Пізніше вона також опублікувала відео зі своєю реакцією на фото. Модель кричала від щастя.

Ешлі Грехем на обкладинці Vogue

Ешлі Грехем на обкладинці Vogue

instagram / ashleygraham

Ешлі Грем

Ешлі Грем

Instagram @theashleygraham

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ешлі показала іншу відверту фотосесію. Як відомо, зараз Грем – на останніх місяцях вагітності. Модель з радістю ділиться відвертими фотографіями, на яких позує абсолютно голою.

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Автор
Дмитро Гриневич
Особа
Ешлі Грем
Теги
Vogue фотографии фотосессія шоу-бизнес вагітність Краса плюс сайз
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Комментарии на сайте не модерированы
Ivani Rezo
Ivani Rezo
О блин это отвратительно ,,носорог..слониха... бегемот...
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