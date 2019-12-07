Без трусів: найдорожча модель plus-size оголилася для модного глянцю

Вагітна модель plus-size Ешлі Грем стала героїнею січневого номеру американського Vogue.

Вона роздяглася для модного глянцю у ніжній фотосесії, а результатами поділилася з шанувальниками на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Обкладинка Vogue! На честь інклюзивності, матері, вагітності та кохання – це так сюрреалістично. Я мріяла про цей момент всю свою кар'єру, адже я була моделлю з каталогів, яка живе в Небрасці два десятиліття тому", – підписала Ешлі.

Ешлі Грем роздяглася для Vogue instagram/ashleygraham

На фото щаслива Ешлі позує із чоловіком Джастіном Ервіним в одній сорочці без білизни. Пізніше вона також опублікувала відео зі своєю реакцією на фото. Модель кричала від щастя.

Ешлі Грехем на обкладинці Vogue instagram / ashleygraham

Ешлі Грем Instagram @theashleygraham

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ешлі показала іншу відверту фотосесію. Як відомо, зараз Грем – на останніх місяцях вагітності. Модель з радістю ділиться відвертими фотографіями, на яких позує абсолютно голою.

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