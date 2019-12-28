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28 грудня • оновлено в 11:41
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Без ліфчика та макіяжу: 61-річну Шерон Стоун застукали в салоні краси

1.5т
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Популярна голлівудська актриса Шерон Стоун була помічена в салоні краси в Лос-Анджелесі без макіяжу та бюстгальтера.

Так, папараці зняли 61-річну знаменитість під час того, як їй робили масаж шиї та манікюр. Зазначимо, що Стоун була одягнена в червоні спортивні штани та синю кофту, крізь яку просвічувалися її соски. Свій образ актриса доповнила шльопанцями.

Шерон Стоун

Шерон Стоун

Шерон Стоун

Шерон Стоун

Шерон Стоун

Шерон Стоун

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До слова, Шерон відразу помітила фотографів, але це не завадило їй насолодитися б'юті-процедурами. Навпаки, актриса щиро посміхалася.

Шерон Стоун

Шерон Стоун

Шерон Стоун

Шерон Стоун

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Шерон Стоун розповіла, що пережила інсульт, після чого змушена була заново вчитися говорити та ходити.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Шерон Стоун
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