Без ліфчика та макіяжу: 61-річну Шерон Стоун застукали в салоні краси

Популярна голлівудська актриса Шерон Стоун була помічена в салоні краси в Лос-Анджелесі без макіяжу та бюстгальтера.

Так, папараці зняли 61-річну знаменитість під час того, як їй робили масаж шиї та манікюр. Зазначимо, що Стоун була одягнена в червоні спортивні штани та синю кофту, крізь яку просвічувалися її соски. Свій образ актриса доповнила шльопанцями.

Шерон Стоун

Шерон Стоун

Шерон Стоун

До слова, Шерон відразу помітила фотографів, але це не завадило їй насолодитися б'юті-процедурами. Навпаки, актриса щиро посміхалася.

Шерон Стоун

Шерон Стоун

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Шерон Стоун розповіла, що пережила інсульт, після чого змушена була заново вчитися говорити та ходити.

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