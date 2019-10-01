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1 жовтня • оновлено в 23:47
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"Батькова краса!" Якубович показав дорослу дочку

3.7т Читати матеріал російською

Ведучий телепередачі "Поле чудес" Леонід Якубович показав дорослу дочку публіці.

Відповідний знімок, на якому ошатні батько із 21-річною Варварою позують перед камерами, оприлюднено на сторінці "Щоденники знаменитостей" в Instagram.

"Леонід Якубович поділився спільним знімком із донькою", – підписано під фотографією, де висока дівчина стоїть поруч із Якубовичем у вечірній сукні.

Леонід Якубович і дочка Варвара

Леонід Якубович і дочка Варвара

instagram / dnevniki_znamenitostey

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Користувачі помітили, що Варвара чудово виглядає. А деякі навіть припустили, що дівчина займається спортом.

"Батькова краса", "Красуня, і, мабуть, спортсменка", "Це батькова дочка, його радість і щастя", "На тата схожа", – відреагували в мережі.

"Батькова краса!" Якубович показав дорослу дочку
"Батькова краса!" Якубович показав дорослу дочку
"Батькова краса!" Якубович показав дорослу дочку
"Батькова краса!" Якубович показав дорослу дочку

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Якубович повернувся з відпочинку в Чорногорії в інвалідному кріслі. Варвара прояснила ситуацію.

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Особа
Леонід Якубович
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес Краса
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