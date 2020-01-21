Головна Новини
21 січня • оновлено в 16:12
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Краса

"А де груди?" Maruv блиснула фігурою на пляжі

1.1т
Читати матеріал російською

Скандальна українська співачка MARUV (Анна Корсун) продемонструвала струнку фігуру. Дівчина позувала в чорному купальнику на пляжі.

Знімки Корсун розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Шанувальники артистки залишили їй безліч компліментів.

"А де груди?" Maruv блиснула фігурою на пляжі

instagram.com/maruvofficial

Новини
"Ну що за богиня?" MARUV у костюмі кішечки завела мережу
"Бувай, Дубай! Скоро побачимося", - підписала фото співачка.
"А де груди?" Maruv блиснула фігурою на пляжі

instagram.com/maruvofficial

"А де груди?" Maruv блиснула фігурою на пляжі

instagram.com/maruvofficial

"А де груди?" Maruv блиснула фігурою на пляжі

instagram.com/maruvofficial

"А де груди?" Maruv блиснула фігурою на пляжі

instagram.com/maruvofficial

"А де груди?", "Красуня", "Це зараз такі купальники в моді? Кошмар", "Класна фігура", "Богиня! Як завжди на висоті", "Пора на фітнес", "Богиня", "Супер секси" , - пишуть в мережі.

"А де груди?" Maruv блиснула фігурою на пляжі

instagram.com/maruvofficial

"А де груди?" Maruv блиснула фігурою на пляжі

instagram.com/maruvofficial

"А де груди?" Maruv блиснула фігурою на пляжі

instagram.com/maruvofficial

"А де груди?" Maruv блиснула фігурою на пляжі

instagram.com/maruvofficial

"А де груди?" Maruv блиснула фігурою на пляжі

instagram.com/maruvofficial

"А де груди?" Maruv блиснула фігурою на пляжі

instagram.com/maruvofficial

"А де груди?" Maruv блиснула фігурою на пляжі

instagram.com/maruvofficial

Goodbye Dubai👋 See you soon 💋

Публикация от MARUV (@maruvofficial)

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Києві в суботу, 11 січня, пограбували авто співачку MARUV. Інцидент стався на Богдана Хмельницького, 42. Невідомі забрали чорну сумку з документами, особистими речами та грошима дівчини.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Автор
Марія Дідик
Особа
MARUV
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
3
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини для Lady

Топпублікації

Топблоги