"А де груди?" Maruv блиснула фігурою на пляжі

Скандальна українська співачка MARUV (Анна Корсун) продемонструвала струнку фігуру. Дівчина позувала в чорному купальнику на пляжі.

Знімки Корсун розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Шанувальники артистки залишили їй безліч компліментів.

instagram.com/maruvofficial

"Бувай, Дубай! Скоро побачимося", - підписала фото співачка.

instagram.com/maruvofficial

instagram.com/maruvofficial

instagram.com/maruvofficial

instagram.com/maruvofficial

"А де груди?", "Красуня", "Це зараз такі купальники в моді? Кошмар", "Класна фігура", "Богиня! Як завжди на висоті", "Пора на фітнес", "Богиня", "Супер секси" , - пишуть в мережі.

instagram.com/maruvofficial

instagram.com/maruvofficial

instagram.com/maruvofficial

instagram.com/maruvofficial

instagram.com/maruvofficial

instagram.com/maruvofficial

instagram.com/maruvofficial

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Києві в суботу, 11 січня, пограбували авто співачку MARUV. Інцидент стався на Богдана Хмельницького, 42. Невідомі забрали чорну сумку з документами, особистими речами та грошима дівчини.

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