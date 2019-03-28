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69-річна Пугачова засвітилася в зухвалому шкіряному вбранні: фото і відео

1.6тЧитати матеріал російською

69-річна російська зірка Алла Пугачова вийшла в світ в молодіжному шкіряному вбранні, чим здивувала своїх шанувальників.

Так, легендарна артистка стала гостею показу Yudashkin Kids, який відбувся в рамках Тижня моди у Москві. Співачка підтримала свою п'ятирічну дочку Лізу Галкіну, яка вийшла на подіум, щоб представити одяг бренду. Знімки та відео з примадонною опубліковані в Instagram.

Пугачова сиділа в першому ряду і помітно хвилювалася перед початком показу. Зірка естради вибрала для виходу молодіжний одяг: шкіряну косуху і штани, кепку і блискучу чорну блузу, розшиту паєтками.

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Образ примадонни справив фурор серед її шанувальників, які в коментарях назвали артистку "королевою" і висловили ряд інших компліментів.

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69-річна Пугачова засвітилася в зухвалому шкіряному вбранні: фото і відео

69-річна Пугачова засвітилася в зухвалому шкіряному вбранні: фото і відео

69-річна Пугачова засвітилася в зухвалому шкіряному вбранні: фото і відео

69-річна Пугачова засвітилася в зухвалому шкіряному вбранні: фото і відео

69-річна Пугачова засвітилася в зухвалому шкіряному вбранні: фото і відео

69-річна Пугачова засвітилася в зухвалому шкіряному вбранні: фото і відео

69-річна Пугачова засвітилася в зухвалому шкіряному вбранні: фото і відео

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у мережі з'явилося відео з танцем 69-річної Алли Пугачової. Так, у білосніжному вбранні вона, разом зі своєю донькою Єлизаветою Галкіною, відривалася під композицію "Mambo Italiano".

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Особи
Алла ПугачоваВалентин Юдашкін
Теги
шоу-бизнесНовини Росії
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