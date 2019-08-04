66-річна Макрон зробила пластичну операцію: як вона виглядає зараз

Перша леді Франції 66-річна Брижит Макрон скористалася послугами пластичних хірургів. Так, нещодавно її помітили в елітній клініці в Парижі.

Спочатку Макрон сходила на консультацію з медиками, а вже на наступний день їй була зроблена операція, пише DailyMail.

Еммануель Макрон і Бріжит Макрон

Хірургічне втручання проводилося під загальним наркозом і тривало близько трьох годин. В цей же день дружина Еммануеля Макрона вийшла з клініки. Зазначається, що Бріжит перенесла процедуру з омолоджування обличчя.

Операція була зроблена ще в середині липня.

Бережіть Макрон

Еммануель Макрон і Бріжит Макрон

Як раніше писав OBOZREVATEL, дружина президента Франції Еммануеля Макрона Бріжит здивувала всіх своїм зовнішнім виглядом під час поїздки в Єгипет. Перша леді з чоловіком відвідали давньоєгипетські храми, висічені в скелі Абу-Сімбел на західному березі Нілу. На екскурсію Бріжит наділа сірий класичний костюм та спортивні кросівки від Louis Vuitton.

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