55-річна зірка ''Друзів'' здивувала підтягнутим тілом: пікантне відео

Знаменита голлівудська актриса, зірка серіалу "Друзі" Кортні Кокс вразила шанувальників пікантним відео.

Так, ролик 55-річна артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Не ньому вона вистрибнула з басейну в бікіні, демонструючи струнку фігуру. Зазначимо, що відео програвалося у зворотному порядку (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

"О, тепер я нарешті отримала те, про що співала Міссі, тільки для цього мені знадобилося 10 років", — написала Кокс.

Кортні Кокс Фото з Instagram

Користувачі мережі почали активно коментувати публікацію Кортні. Вони засипали зірку компліментами.

"Ти виглядаєш прекрасно", "Досі красива і гаряча", "Як так можна виглядати в 55?", — написали люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше знаменита голлівудська актриса, зірка серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон, якій нещодавно виповнилося 50 років, знялася у відвертій фотосесії, де позувала оголеною.

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