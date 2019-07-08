"Яка краса!" Лобода вперше показала молодшу дочку

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, вперше показала свою молодшу дочку Матильду.

Фотографію з однорічною крихіткою і старшою донькою Євангеліною Цар вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram на честь Дня сім'ї.

Світлана Лобода instagram / lobodaofficial

"Із Днем сім'ї, любові та вірності", – підписала Лобода під родинним знімком, викликавши ажіотаж серед шанувальників, які вже давно хотіли подивитися на дитину.

"Гарні-і-і", – першою відреагувала примадонна російської естради Алла Пугачова в коментарях під фото.

Світлана Лобода з Тільдою та Євою instagram / lobodaofficial

"Гарнюні", "Які солодкі ніжки у Тілі", "Які ви всі милі. Зі святом! Щастя і здоров'я вашій родині", "Давайте частіше родинних фото", "Яка краса", – написали шанувальники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лобода народила другу дочку в 2018 році в одному з кращих госпіталів Лос-Анджелеса (США). Пологи приймали одразу дев'ять фахівців, при цьому в пологовому залі артистка перебувала одна.

На сторінках таблоїдів існує думка, що Лобода була вагітна від соліста культового німецького рок-гурту Rammstein Тілля Ліндеманна, і ця новина раніше спричинила ажіотаж у соцмережах.

Обговорювалися чутки, що батьком дитини є один з українських поп-виконавців, тоді як ім'я Тіля використовується "для відводу очей". Нещодавно вона показала фотографію молодшої дочки зі спини, але в інших ракурсах дитину ще ніхто не бачив. А в Міжнародний день дітей вона показала знімок, на якому позує під час другої вагітності.

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