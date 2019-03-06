Відома українська телеведуча стала мамою вдруге: що відомо

Українська телеведуча і психолог Наталія Холоденко стала мамою вдруге.

Так, зірка екранів народила дитину вагою 3500 грамів і на зріст 53 см. Інші деталі, а також стать дитини вона поки не розкриває, повідомила прес-служба каналу "Україна".

"Ласкаво просимо в наш світ, мій любий малюче!" — прокоментувала радісну подію щаслива мама.

Мати і немовля почуваються добре і найближчими днями будуть виписані з пологового будинку.

Зазначимо, Наталія Холоденко також виховує сина Ларіона. Наразі екс-учасниця "Танців з зірками" (Наталія брала участь у проекті у 2017 році) перебуває в розлученні з чоловіком і батьком старшої дитини. Жінка поділилася, що будує стосунки з новим коханим, ім'я якого теж поки зберігає у секреті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно колишня ведуча програм на ТБ "Абзац", "Ранок з Україною" та "Репортер" 36-річна Ірина Волкова народила первістка.

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