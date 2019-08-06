"Вибираємо з двох лих": Комаровський розповів, як потрібно стежити за дітьми

Прохолодне і сухе повітря в приміщенні, в якому знаходиться дитина краще, ніж тепле і вологе.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram написав відомий український лікар Євген Комаровський.

Євген Комаровський 112 Україна

"Якщо дійсно треба вибирати, то я вам все-таки настійно раджу кватирку відкривати, якщо іншими способами зволожити і забезпечити низьку температуру неможливо. При ситуації, коли в кімнаті буде 18-20С та теплий одяг – підтримувати здоров'я дитини набагато легше, однозначно. Тому, якщо вже вибираємо з двох лих, то прохолодне і сухе краще, ніж тепле і вологе", - повідомив лікар.

Як раніше писав OBOZREVATEL, маленьким дітям до 4-ох років не можна давати щільні і погано жують продукти під час харчування. За словами Комаровського, з особливою обережністю потрібно давати такі продукти: горіхи, насіння, тверді овочі і фрукти (яблуко, морква), попкорн, льодяники і іриски.

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