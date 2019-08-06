"Вибираємо з двох лих": Комаровський розповів, як потрібно стежити за дітьми

Прохолодне і сухе повітря в приміщенні, в якому знаходиться дитина краще, ніж тепле і вологе.
Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram написав відомий український лікар Євген Комаровський.
Євген Комаровський
112 Україна
"Якщо дійсно треба вибирати, то я вам все-таки настійно раджу кватирку відкривати, якщо іншими способами зволожити і забезпечити низьку температуру неможливо. При ситуації, коли в кімнаті буде 18-20С та теплий одяг – підтримувати здоров'я дитини набагато легше, однозначно. Тому, якщо вже вибираємо з двох лих, то прохолодне і сухе краще, ніж тепле і вологе", - повідомив лікар.
Питання: ⠀ Знаю, що при відкриванні кватирки повітря висушується. То який з двох зол вибрати: теплий, але вологе повітря, тому що працює зволожувач постійно, або ж прохолодний, але сухий, тому що провітрювати? Що важливіше в кімнаті дитини: температура 18-20 С або вологість 60%? ⠀ Відповідь: ⠀ Якщо дійсно треба вибирати, то я вам все-таки настійно раджу кватирку відкривати, якщо іншими способами зволожити і забезпечити низьку температуру неможливо. При ситуації, коли в кімнаті буде 18-20 С, теплий одяг – підтримувати здоров'я дитини набагато легше, однозначно. Тому, якщо вже вибираємо з двох зол, то прохолодний і сухий краще, ніж теплий і вологий. ⠀ # докторкомаровскій # відеоЕОК # ШДК # школадокторакомаровского # вологість # температура
Як раніше писав OBOZREVATEL, маленьким дітям до 4-ох років не можна давати щільні і погано жують продукти під час харчування. За словами Комаровського, з особливою обережністю потрібно давати такі продукти: горіхи, насіння, тверді овочі і фрукти (яблуко, морква), попкорн, льодяники і іриски.
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