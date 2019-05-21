У Шотландії жінка дізналася про вагітність після пологів: фото маляти

Жителька шотландського міста Фолкерк, що не знала про свою вагітність, раптово народила абсолютно здорову дочку.

20-річна Стейсі Портер відчула спазми в животі в п'ятницю, 10 травня. У цей час її коханий Девід Джонстон спав на дивані. Під ранок чоловік прокинувся і побачив на екрані телефону, який перебував у беззвучному режимі, 60 пропущених дзвінків від Портер. Через секунди дівчина подзвонила знову і сказала: "Підіймайся вгору, я народила", повідомляє місцева газета The Daily Record.

"Все було як у тумані, здається, я прокинувся від криків або плачу", — згадує Девід. Він попрямував у ванну кімнату, де перебувала Портер, і викликав бригаду швидкої допомоги. "Парамедик відправив мене збирати сумку. З невідомої мені причини за речами я поліз у холодильник, — пояснює чоловік. — Я досі не можу описати емоції, які тоді відчув".

The Daily Record

The Daily Record

The Daily Record

The Daily Record

За словами Портер, пологи пройшли досить швидко і безболісно. Буквально через кілька хвилин після того, як на світ з'явилася Софія Грейс, на допомогу прибіг Джонстон.

Новоспечена мати зазначила, що до народження немовляти вона приймала протизаплідні таблетки і не планувала дитини. Весь цей час вона дозволяла собі вживати алкоголь і літала у відпустку на далекі відстані, що протипоказано при вагітності.

Парамедики, які прибули на місце, зізналися, що вперше зіткнулися з подібним випадком. У результаті лікарі оглянули шотландку і її дочка і зробили висновок, що обидві абсолютно здорові.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на північному сході Таїланду собака допоміг врятувати заживо поховане немовля. Його народила 15-річна дівчина, яка вирішила позбутися дитини.

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