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3 грудня • оновлено в 20:31
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У Повалій народився онук: як виглядають її син та невістка

2.8т
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Українська співачка Таїсія Повалій стала бабусею – у її сина Дениса та його дружини Світлани Вихрової народився хлопчик.

Зірковий тато ділився із шанувальниками подробицями, коли у дружини почалися перейми, знімаючи все на камеру та публікуючи в Instagram. Тим часом, молоді мама й тато поки не поспішають показувати обличчя малюка.

Таїсія Повалій стала бабусею

Таїсія Повалій стала бабусею

instagram / tpovaliyofficial

Перейми у невістки Повалій

Перейми у невістки Повалій

Instagram-Сторіс Дениса

"Ні на що не схожі відчуття! Хоча, можливо, вже забула, які почуття викликають маленькі діти. Коли Світлана народила, то малюк в першу чергу побачив камеру айфону. Потім Денис показав відео. Відразу зазначила, що у хлопчика не за віком мудрий погляд", – зізналася Таїсія в коментарі "СтарХіту".

Перейми у невістки Повалій Світлани

Перейми у невістки Повалій Світлани

Instagram-Сторіс Дениса

Вона зазначила, що Світлана їй, як рідна донька, проте співачка намагається не втручатися в сімейні справи сина.

Невістка Повалій в пологовому будинку

Невістка Повалій в пологовому будинку

Instagram-Сторіс Дениса

"Навіщо? Син пише музику, робить аранжування. Втім, є в кого: коли носила його під серцем, здавала іспити з вокалу. А Світа до декрету знімала ролики, заробляла в Інтернеті. Ще вона дуже добре готує. Мені як мамі важливо, щоб син був нагодований", – додала вона.

Як виглядають син та невістка Повалій – фото

Денис Повалій та Світлана

Денис Повалій та Світлана

instagram / lana_vihrova

Світлана під час вагітності

Світлана під час вагітності

instagram / lana_vihrova

Невістка Повалій вагітна

Невістка Повалій вагітна

instagram / lana_vihrova

Невістка Повалій Світлана - вагітність

Невістка Повалій Світлана - вагітність

instagram / lana_vihrova

Вагітна невістка Повалій у білизні

Вагітна невістка Повалій у білизні

instagram / bro.ducer

Вагітна Світлана в білизні

Вагітна Світлана в білизні

instagram / bro.ducer

Весілля Дениса і Світлани

Весілля Дениса і Світлани

instagram / bro.ducer

Денис і Світлана цілуються

Денис і Світлана цілуються

instagram / bro.ducer

Денис і Світлана

Денис і Світлана

instagram / bro.ducer

Денис і Світлана до вагітності

Денис і Світлана до вагітності

instagram / bro.ducer

Син і невістка Повалій

Син і невістка Повалій

instagram / bro.ducer

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Повалій заінтригувала фрагментом фільму про неї, який випустить телеканал "Інтер".

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Автор
Дмитро Гриневич
Особа
Таїсія Повалій
Теги
шоу-бизнес діти вагітність фотографии фотосессія
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в тумані Їжачок
в тумані Їжачок
Чим ця сімейка заслужила таку увагу!?
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Ура і молодці, а бабусю на....
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