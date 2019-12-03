У Повалій народився онук: як виглядають її син та невістка

Українська співачка Таїсія Повалій стала бабусею – у її сина Дениса та його дружини Світлани Вихрової народився хлопчик.
Зірковий тато ділився із шанувальниками подробицями, коли у дружини почалися перейми, знімаючи все на камеру та публікуючи в Instagram. Тим часом, молоді мама й тато поки не поспішають показувати обличчя малюка.
Таїсія Повалій стала бабусею
instagram / tpovaliyofficial
Перейми у невістки Повалій
Instagram-Сторіс Дениса
"Ні на що не схожі відчуття! Хоча, можливо, вже забула, які почуття викликають маленькі діти. Коли Світлана народила, то малюк в першу чергу побачив камеру айфону. Потім Денис показав відео. Відразу зазначила, що у хлопчика не за віком мудрий погляд", – зізналася Таїсія в коментарі "СтарХіту".
Перейми у невістки Повалій Світлани
Instagram-Сторіс Дениса
Вона зазначила, що Світлана їй, як рідна донька, проте співачка намагається не втручатися в сімейні справи сина.
Невістка Повалій в пологовому будинку
Instagram-Сторіс Дениса
"Навіщо? Син пише музику, робить аранжування. Втім, є в кого: коли носила його під серцем, здавала іспити з вокалу. А Світа до декрету знімала ролики, заробляла в Інтернеті. Ще вона дуже добре готує. Мені як мамі важливо, щоб син був нагодований", – додала вона.
Як виглядають син та невістка Повалій – фото
Денис Повалій та Світлана
instagram / lana_vihrova
Світлана під час вагітності
instagram / lana_vihrova
Невістка Повалій вагітна
instagram / lana_vihrova
Невістка Повалій Світлана - вагітність
instagram / lana_vihrova
Вагітна невістка Повалій у білизні
instagram / bro.ducer
Вагітна Світлана в білизні
instagram / bro.ducer
Весілля Дениса і Світлани
instagram / bro.ducer
Денис і Світлана цілуються
instagram / bro.ducer
Денис і Світлана
instagram / bro.ducer
Денис і Світлана до вагітності
instagram / bro.ducer
Син і невістка Повалій
instagram / bro.ducer
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Повалій заінтригувала фрагментом фільму про неї, який випустить телеканал "Інтер".
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