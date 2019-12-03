У Повалій народився онук: як виглядають її син та невістка

Українська співачка Таїсія Повалій стала бабусею – у її сина Дениса та його дружини Світлани Вихрової народився хлопчик.

Зірковий тато ділився із шанувальниками подробицями, коли у дружини почалися перейми, знімаючи все на камеру та публікуючи в Instagram. Тим часом, молоді мама й тато поки не поспішають показувати обличчя малюка.

Таїсія Повалій стала бабусею instagram / tpovaliyofficial

Перейми у невістки Повалій Instagram-Сторіс Дениса

"Ні на що не схожі відчуття! Хоча, можливо, вже забула, які почуття викликають маленькі діти. Коли Світлана народила, то малюк в першу чергу побачив камеру айфону. Потім Денис показав відео. Відразу зазначила, що у хлопчика не за віком мудрий погляд", – зізналася Таїсія в коментарі "СтарХіту".

Перейми у невістки Повалій Світлани Instagram-Сторіс Дениса

Вона зазначила, що Світлана їй, як рідна донька, проте співачка намагається не втручатися в сімейні справи сина.

Невістка Повалій в пологовому будинку Instagram-Сторіс Дениса

"Навіщо? Син пише музику, робить аранжування. Втім, є в кого: коли носила його під серцем, здавала іспити з вокалу. А Світа до декрету знімала ролики, заробляла в Інтернеті. Ще вона дуже добре готує. Мені як мамі важливо, щоб син був нагодований", – додала вона.

Як виглядають син та невістка Повалій – фото

Денис Повалій та Світлана instagram / lana_vihrova

Світлана під час вагітності instagram / lana_vihrova

Невістка Повалій вагітна instagram / lana_vihrova

Невістка Повалій Світлана - вагітність instagram / lana_vihrova

Вагітна невістка Повалій у білизні instagram / bro.ducer

Вагітна Світлана в білизні instagram / bro.ducer

Весілля Дениса і Світлани instagram / bro.ducer

Денис і Світлана цілуються instagram / bro.ducer

Денис і Світлана instagram / bro.ducer

Денис і Світлана до вагітності instagram / bro.ducer

Син і невістка Повалій instagram / bro.ducer

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Повалій заінтригувала фрагментом фільму про неї, який випустить телеканал "Інтер".

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