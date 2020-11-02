У МОЗ розповіли, чому не можна трусити дитину

В Україні 5% батьків струшують дитину з метою заспокоєння і не знають, що вона переживає період так званого "фіолетового плачу".

Між іншим, струшування може бути смертельно небезпечним. Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України в Facebook.

Так, синдром струшеної дитини, за визначенням Центру з контролю і профілактики захворювань США (CDC), – це важка форма фізичного насильства над дитиною, яка виникає внаслідок сильного трясіння за плечі, руки або ноги.

Струшування дитини може призвести до таких наслідків, як:

втрата свідомості,

проблеми з диханням (нерегулярне дихання або його відсутність),

відсутність пульсу,

зміна режиму сну,

блювота,

судоми,

дратівливість,

погіршення або втрата апетиту,

порушення зору,

сліпота,

порушення мови,

важка рухова дисфункція,

затримка в розвитку,

серйозні пошкодження головного мозку,

інвалідність і навіть смерть.

У МОЗ також нагадали, що фіолетовий плач перших місяців життя, через який батьки часто вдаються до струшування, – це період у житті дитини, протягом якого вона може плакати більш ніж п'ять годин на день без будь-якої на те причини. Він починається в двотижневому віці і може тривати до 3-4 місяців.

Фіолетовий (PURPLE) – це скорочення від англійських слів, запропоноване Національним центром синдрому дитячого струсу, США, що означає:

Peak (пік)– плач досягає піку в два місяці, потім зменшується.

Unpredictable (непередбачуваний) – тривалий плач починається і припиняється без будь-якої причини.

Resistant (стійкий) – дитина може плакати тривалий час, незважаючи на заспокоєння.

Pain (біль) – у дитини вираз болю на обличчі.

Long (довго) – плач може тривати годинами.

Evening (вечір) – дитина більше плаче ввечері.

Дослідження, проведене МГО "Міжнародний центр розвитку і лідерства" спільно з експертами-медиками, показало, що в Україні 5% батьків струшують дитину з метою заспокоєння і не знають, що вона переживає період "фіолетового плачу".

У МОЗ зазначили, що "Міжнародний центр розвитку і лідерства" спільно з уповноваженим президента України з прав дитини і Клубами Ротарі в Україні реалізує проект "Не труси дитину", в рамках якого створено низку освітніх відео і друкованих матеріалів, які розповідають про цю проблему і шляхи її попередження.

"Будьте терплячими, не трусіть дитину, а вона даруватиме вам багато радісних моментів у житті! А ще, за даними досліджень, наявність хоча б однієї дитини в сім’ї збільшує тривалість життя батьків на 1,5-2 роки", – закликали в МОЗ.

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