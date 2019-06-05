У Києві пройде дитячий арт-фест "Міні Міс та Містер України 2019"

9 червня в ресторані Queen відбудеться грандіозна подія – XXI Національний арт-фестиваль "Міні Міс та Містер України 2019": Unicorn party!

Головною темою арт-фестивалю "Міні Міс та Містер України - 2019" стали єдинороги, які живуть в мультфільмах, дитячих казках, а ще, в нашій безмежній фантазії! Тематика єдинорогів зараз вкрай популярна серед дітей, а тому знайде своє відображення і в авторських костюмах "Unicorn", які учасники фестивалю продемонструють на гала-шоу.

Цього року однією з головних фішок арт-фестивалю стане соціальний проект "Щоденник добрих справ", який буде надихати дітей України не бути байдужими до оточуючого їх світу. Учасники з усієї країни представлять свої творчі роботи та доведуть, що у добра багато можливостей: піклуватися про природу, про братів наших менших, допомагати близьким, творити добро своїми руками! Кращі соціальні ролики дітей будуть відібрані експертною комісією на вечірці дружби в парку розваг "Планета", а от ближче познайомитися один з одним маленькі учасники арт-фестивалю зможуть на національній вечірці в ресторані "Царське село", яка відбудеться 8 червня.

Одним з важливих етапів Фестивалю є шоу талантів, де юні обдарування продемонструють свої творчі здібності.

До складу національного журі арт-фестивалю входять зірки світу моди, краси і шоу-бізнесу - відомі актори, співаки, продюсери, зірки телебачення, хореографи.

Дитячий арт-фестиваль дає кожному учаснику унікальний досвід і впевненість в своїх силах. Переможці Національного фестивалю візьмуть участь у щорічному світовому Фестивалі "Little Miss & Mister United World", який відбудеться на о.Тенеріфе (Іспанія).

За традицією в рамках арт-фестивалю "Міні Міс та Містер України", відбудеться благодійна акція "Від серця до серця", під час якої учасники передадуть подарунки ПУГАЧЕВСКАЯ інтернату для дівчаток-інвалідів.

У програмі арт-фестивалю - зіркові гості, автограф-сесії та частування від ресторану Queen.

Початок о 15:00

Дивіться як проходив арт-фестиваль "Міні Міс Україна - 2018"

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