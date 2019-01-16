У Кардашьян і Уеста народиться четверта дитина: як починалися відносини зірок

Знаменита американська модель і телезірка Кім Кардаш`ян та її чоловік репер Каньє Уест в четвертий раз стануть батьками.

Про це зірка розповіла на телешоу Watch What Happens Live, куди прийшла разом зі своїми сестрами. Також вона поділилася, що малюка виношує сурогатна матір і це буде хлопчик (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

OBOZREVATEL вирішив згадати, як починалися відносини зіркової пари.

Кім і Каньє познайомилися на вечірці в друзів у 2004 році і відразу ж подружилися. Але ні про яку любов не могло бути і мови, адже вони обидва перебували в стосунках. Модель була одружена з музичним продюсером Деймоном Томасом, а репер зустрічався з дизайнером Алексіс Пфайфер.

Кім Кардаш`ян І Деймон Томас Фото: Getty

Каньє Уест і Алексіс Пфайфер Фото: Getty

Наступна зустріч Уеста і Кардаш`ян сталася у 2007 році на вечірці в Беверлі-Хіллз. І знову ніякого продовження — серце Каньє було зайнято Алексіс, а Кім вже зустрічалася з футболістом Реггі Башем. Тільки у 2012 році пара стала разом з'являтися на публіці, і тоді стало зрозуміло, що їхні стосунки — не просто інтрижка.

Кім Кардаш`ян і Каньє Уест Фото: Getty

Кім Кардаш`ян і Каньє Уест Фото: Getty

У грудні 2012 року Каньє на концерті в Нью-Йорку повідомив глядачам, що вони стануть батьками. У червні 2013 року на світ з'явилася їхня дочка Норт Уест, скорочено Норі.

Кім Кардаш`ян і Каньє Уест Фото: Getty

Кім Кардаш`ян та її дочка Норт Фото: instagram/kimkardashian

24 травня 2014 року відбулося весілля Кім і Каньє в замку Форт Ді Бельведер у Флоренції. На ньому були присутні близько 200 гостей, а передвесільна вечірка відбулася в Парижі. Зазначимо, що приблизна вартість торжества склала — 3 мільйони доларів.

Кім Кардаш`ян і Каньє Уест

У 2015 році подружжя вдруге стало батьками. У пари народився син Сейнт. У багатьох інтерв'ю Кім зізнавалася, що мріє про велику сім'ю, тому пара незабаром зважилася і на третю дитину.

Син Кім Кардаш`ян - Сейнт Фото: instagram/kimkardashian

15 січня 2018 року на світ з'явилася третя дитина Кім і Каньє — дочка Чикаго, яку виносила сурогатна матір. Зазначимо, що вдатися до послуг сурогатного материнства пара була змушена через ускладнення, які відбулися у Кім на попередніх родах.

Кім Кардаш`ян та її дочка Чикаго Фото: instagram/kimkardashian

Кім Кардаш`ян з дітьми Фото: instagram/kimkardashian

Як повідомляв OBOZREVATEL, американська актриса і модель Кім Кардаш`ян розлютила мережу голим знімком з дочкою. Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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