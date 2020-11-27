У Черногрії відбулися Дні молодих українських талантів

З 2 по 23 листопада відбулися Дні молодих українських талантів в Чорногорії в культурно-інформаційному центрі "Budo Tomović" в столиці Подгориці і Культурному центрі "Nikola Đurković" в Которі. В рамках заходу була представлена виставка юних українських художників МАЛЮЙ.UA і концерт молодих українських артистів.

На початку заходу відбулася прес-конференція, де виступили організатори та учасники цієї чудової акції культурної дипломатії.

Чорногорці побачили 55 кращих робіт Всеукраїнського мистецького фестивалю МАЛЮЙ.UA, який проводився протягом двох місяців і зібрав твори юних українських художників зі всієї України віком від 5 до 21 років, серед яких є роботи дітей-сиріт, переселенців і дітей з місць у лінії розмежування. Юні таланти показали надзвичайно цікаве бачення і чудове майстерність - у виконанні робіт використовувались різні техніки і матеріали: масло, акварель, гуаш, вугілля, пастель, олівці, туш, лінери, рапідографи, змішані техніки, планшет. Переможців обирало поважне журі, яке складалося з чорногорських художників і діячів культурної сфери, головою журі виступила директор Національного музею Чорногорії Анастасія Міранович.

На урочистому відкритті виступили організатори заходу президент Асоціації розвитку міжнародних відносин АДРУМ Тетяна Колесніченко, тимчасовий повірений у справах України в Чорногорії Наталія Фіялко, директор КІЦ "Budo Tomović" Сніжана Буржан, члени журі Всеукраїнського мистецького фестивалю МАЛЮЙ.UA - видатний культурний діяч Ваня Вукович і відомі чорногорські художники Мірко Драгович, Лілія Колунджіч, Хайдана Костич і Матан Вуксевіч.

В рамках Днів молодих українських талантів в Чорногорії відбувся концерт юних українських артистів, в якому взяли участь Любов Гриценко, Даніела Дмитрієва, Софія Сальваріду і Софія Єгорова. Також в концерті виступили талановиті чорногорські маленькі співаки: Комнен Вукович, Яна Секлоца, Анжела Стіеповіч, Дора Грбовіч і Івона Брнович.

Після Подгориці виставка юних українських художників експонувалася в культурній столиці Чорногорії місті Которі, де вона була показана в рамках яскравих заходів, присвячених Дню міста.

Переможці Всеукраїнського мистецького фестивалю МАЛЮЙ.UA, роботи яких були представлені в Чорногорії: Детеліна Ільницька, Тетяна Огурцова, Аліна Кожухаренко, Пономарьов Андрій, Миронова Дарина, Емілія Козяр, Варвара Ричкова, Козаченко Поліна, Юлія Федорченко, Анастасія Петрова, Євгенія Федорчук, Данило Свистун , Ася Давиденко, Аліна Доценко, Вікторія Войчішена, Олександра Мошина, Анастасія Лотиш, Софія Щербакова, Дар'я Орлова, Аліна Каращук, Софія Пастух, Андрій Бобров, Валерія Ляшенко, Павло Єрьомін, Валерія Павлюченкова, Наталя Торгачова, Дарина Кожушко, Ярослава Никифорова Юлія Падалка , Артур Шевцов, Соня Лелюх, Вероніка Лазарєва, Микола Гончаров, Богдана Карпенюк, Влада Сергієнко, Катерина Лукша, Софія Стик, Діана Волчкова, Ольга Сниховський, Анна Лисенко, Іванна Котуліч, Данило Малиновський, Борис Медведєв, Олена Ющенко, Анастасія Кресінська, Олена Виниченко, Анастасія Сліпченко, Тетяна Дементієнка, Леся Ковальчишина, Вікторія Пилипчук, Олександр Чалий, Віталій Лунін, Сан дірева Діана, Карина Тренбач, Марія Яріз.

Проект організований Асоціацією з розвитку міжнародних відносин ADRUM, STUDIORAR, K IC "Budo Tomović" і Культурним центром "Nikola Đurković" за підтримки Посольства України в Чорногорії. Партнером Всеукраїнського мистецького фестивалю МАЛЮЙ.UA виступив Національний музей Тараса Шевченка. Організатори, партнери, художники і талановиті діти створили справжнє свято мистецтва і дружби між Україною і Чорногорією, який запам'ятається надовго!