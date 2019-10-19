Топ-пропагандистка Кремля народила дитину: з'явилися подробиці

Топ-пропагандистка Кремля, головний редактор RT Маргарита Симоньян народила дівчинку.

Про це вона повідомила в своєму Telegram-каналі, уточнивши, що вже дала ім'я дитині – Маро Тіграновна Кеосаян.

Зокрема, пропагандистка опублікувала фотографію з карткою, на якій записано час і дата появи дівчинки на світ – 19 жовтня о 0:17. Вага новонародженої – близько трьох кг, зріст – трохи більше 50 сантиметрів.

"Дорогий світ! Будь ласка, будь добрим до Маро Тіграновни Кеосаян. Вона тут новенька", – написала вона.

У Симоньян вже є двоє дітей. У серпні 2013 вона народила від Тиграна Кеосаяна дочку Мар'яну, у вересні 2014 року – сина Баграта.

Симоньян стала мамою втретє

Як повідомляв OBOZREVATEL, Симоньян одружена з режисером Тиграном Кеосаяном. Він публічно закликав до держперевороту в Україні та встановлення там російської влади.

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