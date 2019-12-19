Головна Новини
19 грудня • оновлено в 19:15
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ діти

Тодоренко показала, як виглядає однорічний син від Топалова

1.6т
Читати матеріал російською

Українська співачка і ведуча Регіна Тодоренко, яка живе і працює в Росії, показала фото з першої фотосесії свого однорічного сина.

Вона, разом зі своєю сім'єю знялася для російського журналу. Фото Тодоренко розмістила в соціальній мережі Instagram.

Тодоренко показала, як виглядає однорічний син від Топалова

ok-magazine.ru

Новини
У мережу випадково злили рідкісне фото принца Вільяма та Кейт Міддлтон з дітьми

# папаСин @vladtopalovofficial @okmagazine_ru Багато жінок скаржаться, що чоловіки не беруть участі у вихованні дітей до певного віку! Їм не цікавий дитина, тк незрозуміло, що з ним робити, дратує дружина, яка вічно "в милі" і загрузла в домашній рутині. А адже в грудному періоді дуже важливо батькам перебувати разом, щоб дитина мала можливість бачити любов двох сердець. Наш Майкл заливається сміхом від радості, коли ми з ВМ цілуємося і обіймаємось; малюк часом навіть аплодує 🙈 нам. Я думаю, що причина відсторонення більшості пап від дітей полягає в тому, що в цей період "доношування" необхідно все робити під керівництвом жінки: "помий пустушку", "обробив білизна", "поміняй підгузники", "замов гіпоалергенний порошок", а ще не завадило б і мамі, що годує підкріпитися ☺️🙈. Складно чоловікові-лідеру (главі сімейства) зрозуміти, що жінка в цей момент не намагається взяти кермо влади в свої руки і знущатися над чоловіком, як над маріонеткою, а всього лише потребує допомоги, любові і турботі. Дослідження доводять, що в тих сім'ях, де тато брав участь у вихованні малюка з самого народження, зв'язок "тато-син, тато-дочка" набагато міцніше. Мені здається, що після пологів мамі повинні давати декретну відпустку по догляду за дитиною, а татові - відпустка по догляду за мамою. # регінатодоренко Розкажіть у вашій родині тато допомагає, або тато не заважає 😆?) Фото @duplyakov Стиль @sima_simmi Макіяж і зачіски @yanabuzychkina Прикраси: @tousjewelry Костюм Майкла: @kenguru_official

Публікація від regina todorenko (@reginatodorenko)

Користувачам мережі дуже сподобалися фото. Вони залишили безліч позитивних коментарів.

"Красиве фото", "Найкрасивіша сім'я", "Такі милі", "Майкл схожий на дідуся", "Яке диво", "Який малюк у вас чудовий, копія тато, щастя вам", "Які ви класні", "Дуже красиві", "Ваш син дуже схожий на вашого чоловіка", - пишуть в мережі.

Тодоренко показала, як виглядає однорічний син від Топалова
Тодоренко показала, як виглядає однорічний син від Топалова
Тодоренко показала, як виглядає однорічний син від Топалова
Тодоренко показала, як виглядає однорічний син від Топалова
Тодоренко показала, як виглядає однорічний син від Топалова

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Автор
Марія Дідик
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини для Lady

Топпублікації

Топблоги