Тодоренко показала, як виглядає однорічний син від Топалова

Українська співачка і ведуча Регіна Тодоренко, яка живе і працює в Росії, показала фото з першої фотосесії свого однорічного сина.
Вона, разом зі своєю сім'єю знялася для російського журналу. Фото Тодоренко розмістила в соціальній мережі Instagram.
ok-magazine.ru
# папаСин @vladtopalovofficial @okmagazine_ru Багато жінок скаржаться, що чоловіки не беруть участі у вихованні дітей до певного віку! Їм не цікавий дитина, тк незрозуміло, що з ним робити, дратує дружина, яка вічно "в милі" і загрузла в домашній рутині. А адже в грудному періоді дуже важливо батькам перебувати разом, щоб дитина мала можливість бачити любов двох сердець. Наш Майкл заливається сміхом від радості, коли ми з ВМ цілуємося і обіймаємось; малюк часом навіть аплодує 🙈 нам. Я думаю, що причина відсторонення більшості пап від дітей полягає в тому, що в цей період "доношування" необхідно все робити під керівництвом жінки: "помий пустушку", "обробив білизна", "поміняй підгузники", "замов гіпоалергенний порошок", а ще не завадило б і мамі, що годує підкріпитися ☺️🙈. Складно чоловікові-лідеру (главі сімейства) зрозуміти, що жінка в цей момент не намагається взяти кермо влади в свої руки і знущатися над чоловіком, як над маріонеткою, а всього лише потребує допомоги, любові і турботі. Дослідження доводять, що в тих сім'ях, де тато брав участь у вихованні малюка з самого народження, зв'язок "тато-син, тато-дочка" набагато міцніше. Мені здається, що після пологів мамі повинні давати декретну відпустку по догляду за дитиною, а татові - відпустка по догляду за мамою. # регінатодоренко Розкажіть у вашій родині тато допомагає, або тато не заважає 😆?) Фото @duplyakov Стиль @sima_simmi Макіяж і зачіски @yanabuzychkina Прикраси: @tousjewelry Костюм Майкла: @kenguru_official
Користувачам мережі дуже сподобалися фото. Вони залишили безліч позитивних коментарів.
"Красиве фото", "Найкрасивіша сім'я", "Такі милі", "Майкл схожий на дідуся", "Яке диво", "Який малюк у вас чудовий, копія тато, щастя вам", "Які ви класні", "Дуже красиві", "Ваш син дуже схожий на вашого чоловіка", - пишуть в мережі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Тодоренко народила первістка 5 грудня 2018 року від співака Влада Топалова.
На новоспечених батьків після появи малюка обрушилася хвиля критики за те, що вони тримали в секреті подробиці.
Топалов різко попросив не "труїти його дружину" і дати їм спокій.
Незабаром він все ж перервав мовчання і розповів про те, як почуває себе в ролі батька.
Слідом за ним про пологи інтригуюче заговорила і новоспечена мама Регіна.
Через більш, ніж два місяці після пологів пара розкрила ім'я сина. Хлопчика назвали Михайлом на честь батька Топалова.
Пізніше Тодоренко зізналася в проблемах зі здоров'ям після пологів, пояснивши, що його підкосив робочий графік.
В результаті в мережі заявили, що телеведуча може втратити груди, якщо буде і далі працювати в такому темпі.
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