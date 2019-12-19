Тодоренко показала, як виглядає однорічний син від Топалова

Українська співачка і ведуча Регіна Тодоренко, яка живе і працює в Росії, показала фото з першої фотосесії свого однорічного сина.

Вона, разом зі своєю сім'єю знялася для російського журналу. Фото Тодоренко розмістила в соціальній мережі Instagram.

ok-magazine.ru

Новини У мережу випадково злили рідкісне фото принца Вільяма та Кейт Міддлтон з дітьми

Користувачам мережі дуже сподобалися фото. Вони залишили безліч позитивних коментарів.

"Красиве фото", "Найкрасивіша сім'я", "Такі милі", "Майкл схожий на дідуся", "Яке диво", "Який малюк у вас чудовий, копія тато, щастя вам", "Які ви класні", "Дуже красиві", "Ваш син дуже схожий на вашого чоловіка", - пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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