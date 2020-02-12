Ще одна "слуга народу" стала мамою

Народна депутатка від "Слуги народу" і глава Комітету з питань антикорупційної політики Анастасія Красносельська вперше стала мамою.
Про це на своїй сторінці в Facebook написав фотограф Ян Доброносов.
Анастасія Красносельська
facebook.com/anastasia.krasnosilska
"Приємна новина. У Комітеті антикорупційної політики заміна. Замість голови комітету Красносельскої, засідання веде Галина Янченко. Анастасія Красносельська вперше стала мамою", – написав Доброносов.
Зазначається, що нардепка офіційно незаміжня, але в її декларації вказаний цивільний чоловік Мирослав Радін.
Як раніше писав OBOZREVATEL, у депутата від "Слуги народу" Романа Грищука та акторки студії "Мамахохотала", блогерки Анни Гресь народився син.
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