Повалій стала бабусею: опубліковано перші фото дитини

Невістка української співачки Таїсії Повалій Світлана Віхрова показала перші фото новонародженого сина.
Відповідні знімки вона оприлюднила на своїй сторінці в Instagram, отримавши привітання й найкращі побажання від користувачів.
Денис Повалій та Світлана
instagram / lana_vihrova
"Ось воно – найбільше щастя! Наш із Денисом пиріжок", – підписала Світлана під фото.
Повалій стала бабусею - карта з пологового будинку
instagram / lana_vihrova
На знімках зображено крихітні п'ятки малюка, а також картка з пологового будинку, де вказано, що народився хлопчик. Ім'я сина Світлана та Денис поки не розголошують.
Повалій стала бабусею – фото малюка
instagram / lana_vihrova
"Вітаю", "Ура! Вітаю із синочком! Як ви швиденько за другим прийшли", "Мої вітання! Нехай Ангел-Хранитель береже вашу крихту", – побажали шанувальники.
Син Повалій Денис у пологовому будинку
instagram / bro.ducer - Сторіс
Син Повалій показав п'ятки сина
instagram / bro.ducer - сторі
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше син Повалій Денис показав момент, коли у Світлани почалися перейми.
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