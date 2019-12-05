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5 грудня • оновлено в 18:05
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Повалій стала бабусею: опубліковано перші фото дитини

1.7т
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Невістка української співачки Таїсії Повалій Світлана Віхрова показала перші фото новонародженого сина.

Відповідні знімки вона оприлюднила на своїй сторінці в Instagram, отримавши привітання й найкращі побажання від користувачів.

Денис Повалій та Світлана

Денис Повалій та Світлана

instagram / lana_vihrova

"Ось воно – найбільше щастя! Наш із Денисом пиріжок", – підписала Світлана під фото.

Повалій стала бабусею - карта з пологового будинку

Повалій стала бабусею - карта з пологового будинку

instagram / lana_vihrova

Новини
Ще одна "слуга народу" чекає дитину: вагітні фото

На знімках зображено крихітні п'ятки малюка, а також картка з пологового будинку, де вказано, що народився хлопчик. Ім'я сина Світлана та Денис поки не розголошують.

Повалій стала бабусею – фото малюка

Повалій стала бабусею – фото малюка

instagram / lana_vihrova

"Вітаю", "Ура! Вітаю із синочком! Як ви швиденько за другим прийшли", "Мої вітання! Нехай Ангел-Хранитель береже вашу крихту", – побажали шанувальники.

Син Повалій Денис у пологовому будинку

Син Повалій Денис у пологовому будинку

instagram / bro.ducer - Сторіс

Син Повалій показав п'ятки сина

Син Повалій показав п'ятки сина

instagram / bro.ducer - сторі

Повалій стала бабусею: опубліковано перші фото дитини

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше син Повалій Денис показав момент, коли у Світлани почалися перейми.

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Автор
Дмитро Гриневич
Особи
Таїсія Повалій Денис Повалій
Теги
діти шоу-бизнес новонароджений фотографии фотосессія
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