Популярна українська співачка вперше показала обличчя сина: фото

Популярна українська співачка Світлана Тарабарова, яка нещодавно висловилася про гастролі російських артистів в Україні, вперше показала обличчя свого сина.

Так, вона опублікувала зворушливі фото на своїй сторінці в Instagram.

Світлана Тарабарова з сином Фото: Саша Самусевич

Світлана Тарабарова з чоловіком і сином Фото: Саша Самусевич

Син Світлани Тарабарової, якого назвали Іван, з'явився на світ 9 вересня 2018 року о 23:25.

Раніше в ексклюзивному інтерв'ю Світлана Тарабарова розповіла OBOZREVATEL про те, як минала її вагітність і з якими труднощами довелося зіткнутися.

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