Популярна українська співачка вперше показала обличчя сина: фото

Популярна українська співачка Світлана Тарабарова, яка нещодавно висловилася про гастролі російських артистів в Україні, вперше показала обличчя свого сина.
Так, вона опублікувала зворушливі фото на своїй сторінці в Instagram.
Я щаслива читати Ваші коменти під відео # ПадаєСніг. ⠀ Скільки людей з нами на одній Хвилі. Дякую вам за вас 😊 ⠀ Ps: а ЦІ фотки на згадку про емоційно теплий @ranok_ua ⠀ співали в акустіці, разом Із @kanalukraina оголосілі флешмоб # ПадаєСніг на всю країну! Подробиці Згідно 💫 ⠀ Дякую @german_greg_tv та @mariia_melnik Не знаю, як вам вдається прокідатіся так рано шкірного дня 😂💪🏻 ⠀ #TARABAROVA # Тарабарова # світла_сторона_музікі
Світлана Тарабарова з сином
Фото: Саша Самусевич
Світлана Тарабарова з чоловіком і сином
Фото: Саша Самусевич
Син Світлани Тарабарової, якого назвали Іван, з'явився на світ 9 вересня 2018 року о 23:25.
# ПадаєСніг ⠀ Зима буде теплою❤️ Нехай музика Гріє. А відео надихає буті поруч только з близьким, важлівімі для вас людьми. ⠀ PS: Знайомтесь, це наш Іван 👶🏻 ⠀ Director - @innagrabar DOP - @evgenyushakov Edit - @innagrabar Color - Alex Pimenov Sound production- @ sosin.aleksandr @tatamusic Стиліст @jeniakirienko MUA and Hair @ popova.svetlana.mua, асистент @lin_dronov Photo @ssamusevich ⠀ Окрема подяка моїм друзям ❤️ @solomiyavitvitska и @vladkochatkov, @natalkakarpa, @alena_shoptenko, @ timur.miroshnychenko та @_inna_mi_, @nikitadobrynin та @kvittkova, @ olga.syzova, @katerina_kantemir_, моєму Музична братові @sosin .aleksandr, @andrey_poradovskiy та @alesia_porad, @ ione.litvinov, @andreikadomtsev, @katrinorlova, @ pavlen4ik ⠀ @belgravia_kk: Зражевському Альберту та @ zirina76. Галереї подарунків "3D Декор" - дизайнеру Олені Боцман. @ 5_oclock_cafe дякуємо 😊 ⠀ Українським дизайнерам @dafna_may, @ariamosalon, @andreasmoskin_ua. ⠀ Моєму Кохану Олексію ❤️ Моїй родіні, близьким и всім, хто зі мною на світлій стороні музики! ⠀ #TARABAROVA # Тарабарова # світла_сторона_музікі
Раніше в ексклюзивному інтерв'ю Світлана Тарабарова розповіла OBOZREVATEL про те, як минала її вагітність і з якими труднощами довелося зіткнутися.
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