Олена Зеленська звернулася до українок на карантині: з'явилося відео

Дружина президента України Олена Зеленська разом з відомими телеведучими Оленою Фроляк, Марією Єфросиніною та Катериною Осадчою записала відеозвернення до українських мам, які перебувають у карантині з дітьми.

"Наші діти на карантині. Зараз не час бути байдужими і ризикувати найціннішим. Мама - це приклад. Покажіть дітям, як правильно треба мити руки - 30 секунд ретельно з милом", - сказала Зеленська.

"І як правильно чхати - прикриватися ліктем, а не долонею. Це прості правила для безпеки сім'ї", - зазначила Фроляк.

Єфросиніна порекомендувала українкам з дітьми "дотримуватися режиму - зарядка, правильне харчування, домашні завдання, ігри та здоровий сон"

"Карантин - це не канікули. Діти повинні вчитися далі. Просто зробіть вдома найкращу школу в світі, де можна, наприклад, гладити кота, коли робиш уроки. А на перерві подивитися мультфільм", - додала Осадча.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на вечір 22 березня в Україні є 73 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 3 летальних, 1 пацієнт одужав і вже виписаний з лікарні. За добу виявлено 26 нових випадків.

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