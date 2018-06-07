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"Найкрасивіший у світі злочинець" став батьком: перше фото малюка

1.3тЧитать новость на русском

"Найкрасивіший у світі злочинець" Джеремі Мікс і його кохана, спадкоємиця імперії Topshop Хлоя Грін, стали батьками. У пари народився син.

"Ми щасливі повідомити, що 29 травня на світ з'явився наш прекрасний син - Джейден Мікс-Грін. Мама і малюк почувають себе добре. Просимо вас поважати наше приватне життя. З любов'ю Хлоя і Джеремі", - написала Хлоя в Instagram, опублікувавши першу фотографію малюка.

Син Джеремі Микса і Хлої Грін

Фото: instagram.com/chloegreen5

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Про відносини манекенника і екс-злочинця Джеремі Микса і Хлої Грін стало відомо в липні минулого року.

РанішеOBOZREVATEL повідомив, за що сиділи рідні "найкрасивішого у світі злочинця" Джеремі Микса .

Персона
Джеремі Мікс
Место
США
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