"Найкрасивіший у світі злочинець" став батьком: перше фото малюка

"Найкрасивіший у світі злочинець" Джеремі Мікс і його кохана, спадкоємиця імперії Topshop Хлоя Грін, стали батьками. У пари народився син.

"Ми щасливі повідомити, що 29 травня на світ з'явився наш прекрасний син - Джейден Мікс-Грін. Мама і малюк почувають себе добре. Просимо вас поважати наше приватне життя. З любов'ю Хлоя і Джеремі", - написала Хлоя в Instagram, опублікувавши першу фотографію малюка.

Син Джеремі Микса і Хлої Грін Фото: instagram.com/chloegreen5

Про відносини манекенника і екс-злочинця Джеремі Микса і Хлої Грін стало відомо в липні минулого року.

РанішеOBOZREVATEL повідомив, за що сиділи рідні "найкрасивішого у світі злочинця" Джеремі Микса .