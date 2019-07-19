"Мої Кравчата": зірка "Кварталу" зворушила мережу фото з дітьми

Зірка студії "Квартал 95" Олена Кравець опублікувала ніжне фото зі своїми двійнятами і привітала їх з днем народження.

Так, знімком вона поділилася на особистій сторінці в Instagram. "З днем народження, мої Кравчата!", — написала Кравець.

Олена Кравець Фото з Instagram

Олена Кравець з дітьми Фото з Instagram

Зазначимо, що користувачам мережі фото дуже сподобалися. Також вони взялися писати привітання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олена Кравець показала шанувальникам, як виглядає її 16-річна дочка Марія. На знімку дівчина позувала з дельфінами.

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