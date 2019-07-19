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"Мої Кравчата": зірка "Кварталу" зворушила мережу фото з дітьми

2.1т Читати матеріал російською

Зірка студії "Квартал 95" Олена Кравець опублікувала ніжне фото зі своїми двійнятами і привітала їх з днем народження.

Так, знімком вона поділилася на особистій сторінці в Instagram. "З днем народження, мої Кравчата!", — написала Кравець.

"Мої Кравчата": зірка "Кварталу" зворушила мережу фото з дітьми

Олена Кравець

Фото з Instagram

"Мої Кравчата": зірка "Кварталу" зворушила мережу фото з дітьми

Олена Кравець з дітьми

Фото з Instagram

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Зазначимо, що користувачам мережі фото дуже сподобалися. Також вони взялися писати привітання.

"Мої Кравчата": зірка "Кварталу" зворушила мережу фото з дітьми
"Мої Кравчата": зірка "Кварталу" зворушила мережу фото з дітьми
"Мої Кравчата": зірка "Кварталу" зворушила мережу фото з дітьми
"Мої Кравчата": зірка "Кварталу" зворушила мережу фото з дітьми
"Мої Кравчата": зірка "Кварталу" зворушила мережу фото з дітьми

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олена Кравець показала шанувальникам, як виглядає її 16-річна дочка Марія. На знімку дівчина позувала з дельфінами.

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Особа
Олена Кравець
Місце
Україна
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