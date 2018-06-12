Кейт Міддлтон обрала дешеву сукню для відпочинку на природі

У минулі вихідні принц Вільям взяв участь у благодійному турнірі з поло. Подивитися гру в графство Глостершир приїхала Кейт Міддлтон з принцом Джорджем і принцесою Шарлоттою.

Компанію Джорджу і Шарлотті склали старші сестри - Саванна і Ісла Філліпс.

Для відпочинку на природі герцогиня Кетрін вибрала недороге плаття в смужку від Zara, вартістю 1999 гривень (в Британії ціна вбрання складає 40 фунтів стерлінгів).

Сукня як у Кейт Фото: скріншот

Кейт Міддлтон з принцом Джорджем і принцесою Шарлоттою Фото: Getty

Кейт Міддлтон з принцом Джорджем і принцесою Шарлоттою Фото: Getty

Своє літнє вбрання Кейт доповнила босоніжками на платформі від Russell & Bromley і білої сумкою від Victoria Beckham.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, чому принцеса Шарлотта розплакалася на балконі Букінгемського палацу під час параду Trooping the Colour. Дочка Кейт Міддлтон і принца Вільяма посковзнулася і впала.