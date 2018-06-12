Кейт Міддлтон обрала дешеву сукню для відпочинку на природі

У минулі вихідні принц Вільям взяв участь у благодійному турнірі з поло. Подивитися гру в графство Глостершир приїхала Кейт Міддлтон з принцом Джорджем і принцесою Шарлоттою.
Компанію Джорджу і Шарлотті склали старші сестри - Саванна і Ісла Філліпс.
Для відпочинку на природі герцогиня Кетрін вибрала недороге плаття в смужку від Zara, вартістю 1999 гривень (в Британії ціна вбрання складає 40 фунтів стерлінгів).
Сукня як у Кейт
Фото: скріншот
Кейт Міддлтон з принцом Джорджем і принцесою Шарлоттою
Фото: Getty
Кейт Міддлтон з принцом Джорджем і принцесою Шарлоттою
Фото: Getty
Своє літнє вбрання Кейт доповнила босоніжками на платформі від Russell & Bromley і білої сумкою від Victoria Beckham.
Раніше OBOZREVATEL повідомив, чому принцеса Шарлотта розплакалася на балконі Букінгемського палацу під час параду Trooping the Colour. Дочка Кейт Міддлтон і принца Вільяма посковзнулася і впала.