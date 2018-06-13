Актор Стенлі Туччі вп'яте став батьком

Зірка фільмів "Голодні ігри" та "Диявол носить Prada" Стенлі Туччі знову став батьком: у Стенлі і його другої дружини Фелісіті Блант народилася друга дитина. Як виявилося, ця радісна подія сталася ще 19 квітня. Про це повідомив журнал People.

Дівчинка отримала ім'я Емілія Джованні.

Фелісіті Блант і Стенлі Туччі познайомилися у 2010 році завдяки фільму "Диявол носить Prada". У серпні 2012 року пара таємно одружилася, а 25 січня 2015 року у них народилася перша дитина: хлопчик, якого вони назвали Маттео Олівер.

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Від першого шлюбу з соціальною працівницею Кейт Туччі у Стенлі залишилося троє дітей: 18-річні близнята Ніколо та Ізабель і 16-річна Камілла. У 2009 році Кейт померла від раку.

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