Американська модель після розлучення збільшила груди до шокуючих розмірів: приголомшливі фото

Американська модель Фоксі Мінеджері після розлучення з чоловіком захопилася пластичною хірургією і збільшила свої груди до шокуючих розмірів.

Так, як передає Life.ru, першу операцію Фоксі зробила, щоб оговтатися після розставання.

Фоксі Мінеджері Instagram @foxy_menagerie

"В якійсь мірі, так, я трохи одержима пластичною хірургією. Просто тому, що мені дійсно подобається результат. Я відчуваю себе приголомшливо, коли мені роблять чергову операцію, я така щаслива бачити нову людину, якою стаю", – каже дівчина.

Фоксі Мінеджері Instagram @foxy_menagerie

Фоксі вставила імпланти розміром 6,6 тисяч кубічних сантиметрів. Однак американка не збирається на цьому зупинятися. Дівчина мріє про фігуру "пісочний годинник", а своїм ідеалом називає мультперсонажа Джесіку Реббіт.

Фоксі Мінеджері Instagram @foxy_menagerie

Відомо, що незабаром Фоксі очікує ще кілька операцій – на сідницях і грудях. Дівчина хоче поставити імпланти об'ємом сім тисяч кубічних сантиметрів.

Фоксі Мінеджері Instagram @foxy_menagerie

У своєму Instagram Мінеджері регулярно ділиться ефектними фотографіями, на яких демонструє пишні груди. За сторінкою моделі в соцмережі стежить майже 150 тис підписників.

Фоксі Мінеджері Instagram @foxy_menagerie

Фоксі Мінеджері Instagram @foxy_menagerie

Фоксі Мінеджері Instagram @foxy_menagerie

Фоксі Мінеджері Instagram @foxy_menagerie

Фоксі Мінеджері Instagram @foxy_menagerie

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