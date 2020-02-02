З'явилося відео моменту вбивства відомого лікаря в Києві. 18+

З'явилося відео вбивства відомого лікаря в центрі Києва.

Запис з камер відеоспостереження опублікував Telegram-канал "Київ Оперативний".

Жертвою виявився пластичний хірург, керівник клініки DMK Ukraine, експерт GEP DMK International Андрій Сотник. Про це повідомив його колега Віктор Сисоєнко в Facebook.

Як повідомила поліція Києва, невідомий чоловік після вбивства забрав у жертви пакет і втік. Чоловік помер на місці від отриманих поранень.

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