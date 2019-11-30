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1 грудня • оновлено в 06:27
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З'явилося нове відео з водієм, який розбив 12 авто в Києві

5.1т
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В мережі опублікували відео затримання столичними патрульними поліцейськими водія автомобіля Mazda, який під час втечі від патрульних пошкодив 12 авто.

Відповідне відео виклала спільнота dtp.kiev.ua на сторінці у Facebook під яким розповіли нові подробиці щодо переслідування автомобіля.

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"За попередньою інформацією, під час переслідування водій автомобіля Mazda здійснив зіткнення зі службовим автомобілем Skoda, унаслідок чого він зіткнувся з автомобілем Audі. Після ДТП утікач продовжив рух та допустив зіткнення з ще двома автомобілями — ZAZ та Toyota".

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Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у 2019 року в дорожньо-транспортних пригодах на дорогах України загинули 2716 осіб.

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Автор
Світлана Гудкова Світлана Гудкова
Місце
Україна
Теги
ДТП Національна поліція України
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