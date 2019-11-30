З'явилося нове відео з водієм, який розбив 12 авто в Києві

В мережі опублікували відео затримання столичними патрульними поліцейськими водія автомобіля Mazda, який під час втечі від патрульних пошкодив 12 авто.
Відповідне відео виклала спільнота dtp.kiev.ua на сторінці у Facebook під яким розповіли нові подробиці щодо переслідування автомобіля.
"За попередньою інформацією, під час переслідування водій автомобіля Mazda здійснив зіткнення зі службовим автомобілем Skoda, унаслідок чого він зіткнувся з автомобілем Audі. Після ДТП утікач продовжив рух та допустив зіткнення з ще двома автомобілями — ZAZ та Toyota".
У Києві п'яний влаштував перегони з поліцією і розбив 12 авто
Telegram-канал Віктора Далюка
Telegram-канал Віктора Далюка
Telegram-канал Віктора Далюка
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у 2019 року в дорожньо-транспортних пригодах на дорогах України загинули 2716 осіб.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!