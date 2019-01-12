Звалилася з висоти: у Києві знайшли скалічену жінку з татуюванням

У Києві виявили невідому жінку з явними тілесними ушкодженнями, які вона, ймовірно, отримала в результаті падіння з висоти.

Її знайшли 2 січня за адресою: вул. Тулузи 2/58. Жінці приблизно 25 - 26 років, повідомляється на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook. (Щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Приблизно 160 ріст, татуювання на правому передпліччі у вигляді абстракції, на лівому передпліччі рубці. Була одягнена у темно-сині джинси, "леопардову" куртку сірого кольору, чорні черевики, зелену і чорну кофти", – йдеться в повідомленні.

Медики і правоохоронці розшукують її родичів або знайомих.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві знайшли вбитою раніше зниклу дівчину, пошуки якої тривали з 24 грудня.

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