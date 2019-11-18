Знайшлося в іншому місті: киянин повернув викрадене "копами" авто. Відео

Киянин Максим Шкварко, у якого викрали Mazda 6, отримав назад свій автомобіль.

Як йдеться в сюжеті "ТСН", машину хлопцеві повернули в Чернівцях.

Так, містянка Ірина Величко розповіла, що її чоловік придбав авто на авторинку в Івано-Франківській області. Дівчина зазначила, що почула історію про викрадену Mazda й зрозуміла, що стала власницею краденого.

"Мені це авто подарував чоловік для власних потреб... Я була дуже засмучена, але іншого виходу ми не бачили, окрім як повернути його власнику", – додала вона.

Пізніше в Києві провели експертизу, яка підтвердила, що ідентифікаційний код транспортного засобу було перебито.

Тепер поліції належить з'ясувати, як викрадена машина опинилася в Чернівцях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше киянин Максим Шкварко дізнався, що в Харкові на його викраденому авто майже місяць поліцейські їздили на роботу.

Поліцейських із Харкова Артема й Віталія Герасимових, які їздили на роботу на вкраденому у жителя Києва автомобілі Mazda, звільнили з лав поліції за порушення службової дисципліни.

Всі подробиці про гучний скандал читайте в нашому ексклюзиві.

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