Знайшлося в іншому місті: киянин повернув викрадене "копами" авто. Відео

Киянин Максим Шкварко, у якого викрали Mazda 6, отримав назад свій автомобіль.
Як йдеться в сюжеті "ТСН", машину хлопцеві повернули в Чернівцях.
Так, містянка Ірина Величко розповіла, що її чоловік придбав авто на авторинку в Івано-Франківській області. Дівчина зазначила, що почула історію про викрадену Mazda й зрозуміла, що стала власницею краденого.
"Мені це авто подарував чоловік для власних потреб... Я була дуже засмучена, але іншого виходу ми не бачили, окрім як повернути його власнику", – додала вона.
Пізніше в Києві провели експертизу, яка підтвердила, що ідентифікаційний код транспортного засобу було перебито.
Тепер поліції належить з'ясувати, як викрадена машина опинилася в Чернівцях.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше киянин Максим Шкварко дізнався, що в Харкові на його викраденому авто майже місяць поліцейські їздили на роботу.
Поліцейських із Харкова Артема й Віталія Герасимових, які їздили на роботу на вкраденому у жителя Києва автомобілі Mazda, звільнили з лав поліції за порушення службової дисципліни.
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