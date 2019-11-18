Головна Новини
18 листопада • оновлено в 12:40
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Новини Києва

Знайшлося в іншому місті: киянин повернув викрадене "копами" авто. Відео

1.4т
Читати матеріал російською

Киянин Максим Шкварко, у якого викрали Mazda 6, отримав назад свій автомобіль.

Як йдеться в сюжеті "ТСН", машину хлопцеві повернули в Чернівцях.

Так, містянка Ірина Величко розповіла, що її чоловік придбав авто на авторинку в Івано-Франківській області. Дівчина зазначила, що почула історію про викрадену Mazda й зрозуміла, що стала власницею краденого.

Новини
В Черкасах викрали автомобіль керівника "Азоту". Фото

"Мені це авто подарував чоловік для власних потреб... Я була дуже засмучена, але іншого виходу ми не бачили, окрім як повернути його власнику", – додала вона.

Пізніше в Києві провели експертизу, яка підтвердила, що ідентифікаційний код транспортного засобу було перебито.

Тепер поліції належить з'ясувати, як викрадена машина опинилася в Чернівцях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше киянин Максим Шкварко дізнався, що в Харкові на його викраденому авто майже місяць поліцейські їздили на роботу.

Поліцейських із Харкова Артема й Віталія Герасимових, які їздили на роботу на вкраденому у жителя Києва автомобілі Mazda, звільнили з лав поліції за порушення службової дисципліни.

Всі подробиці про гучний скандал читайте в нашому ексклюзиві.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Тимур Григоренко Тимур Григоренко
Місце
Чорногорія
Теги
авто Національна поліція України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
1
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги