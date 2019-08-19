Зіткнення Tesla і Range Rover у центрі Києва: аварія потрапила на відеореєстратор

У мережу потрапили кадри зіткнення Tesla і Range Rover у центрі Києва, записані за допомогою відеореєстратора.
Відео опинилося в розпорядженні "Страны", воно було зроблено з салону електрокара.
Як видно на кадрах, Tesla дійсно стояв на світлофорі, а коли почав рух, то врізався в Range Rover, а той вилетів на пішоходів.
Водій Range Rover врізався іще в один автомобіль, а той за інерцією зачепив наступну машину.
Як повідомляв OBOZREVATEL, за сім місяців поточного року в Києві трапилося понад 22 тисячі аварій, в яких постраждали більше тисячі людей. Найбільше ДТП було зафіксовано в Голосіївському районі столиці.
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