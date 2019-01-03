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Жорстокий напад на творця ''Мрії'': копи відповіли на звинувачення

1.1тЧитати матеріал російською

Київські патрульні, які нібито побили 81-річного авіаконструктора Віктора Ковальського, встановлені. Наразі призначена перевірка.

Про це OBOZREVATEL повідомили у прес-службі патрульної поліції Києва, попросивши не робити поспішних висновків.

"Ми промоніторили ЗМІ, які писали про цей випадок. І з'ясували, про те, що поліцейські брали участь у побитті, відомо лише зі слів потерпілого. Тому самі патрульні вже встановлені, призначене службове розслідування і після цього буде прийняте рішення. Просимо вас поки не робити поспішних висновків", — сказала спікер патрульної служби Києва Яна Кутова.

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Віктор Ковальський

Віктор Ковальський

скріншот ТСН

Вона уточнила, що перевірка може тривати до 30 днів.

Один із нападників

Один із нападників

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Кременчуці були затримані працівники патрульної поліції за підозрою в розбійному нападі на перехожого

Місце
Україна
Теги
авіаконструкторпатрульна поліція
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Бандеры, то что Советский союз строил когда то на территории нынешней нацистской колонии этот самолет, не означает что вы имеете отношение к этому. А то что ваши Херои совершали геноцид народов имеющих несчастие с вами граничить - это тем чем вы сейчас гордитесь.
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