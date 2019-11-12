"Жертв буде багато!" На відомому ринку Києва людям загрожує страшна небезпека

Радіоринок "Караваєві дачі" є одним iз найбільших в Україні. Сюди з'їжджаються люди, щоб придбати або відремонтувати різну електроніку, комп'ютери, планшети, відеокамери тощо. Однак будь-якої миті може трапитися велика трагедія.

Про моторошну ситуацію – у матеріалі OBOZREVATEL.

Радіоринок у Києві

Територія, за офіційними даними, становить майже 1,4 га. Однак реалії зовсім інші. "Радіоринок постійно розширюється", – відверто говориться навіть на сайті "Кардач". І питання: як таке розростання відповідає вимогам законодавства iз пожежної безпеки? За нашою інформацією, керівництво установи це не дуже хвилює.

Радіоринок "Караваєві дачі"

Як то кажуть, нічого особистого – суто бізнес. А він тут суперприбутковий – щоправда, з кримінальним душком. Ну, і не секрет, що "Караваєві дачі" також є найбільшою точкою з реалізації краденої техніки: мобільних телефонів тощо.

Радіоринок "Караваєві дачі" – схема

На ринку періодично трапляються пожежі, зокрема й масштабні.

"Поки що дивом обійшлося без великої кількості жертв. Але з огляду на вузькі проходи, хиткі драбинки тощо, евакуація людей у разі серйозної пожежі буде дуже непростою. А згадайте НП 2017 року – тоді взагалі рятувальники не могли під'їхати через величезну кількiсть припаркованих машин", – розповів на умовах анонімності співрозмовник OBOZREVATEL.

Пожежа на радіоринку Скриншот iз відео

Пожежа на Кардачах, заваленi сходи Скриншот iз відео

Джерело також стверджує, що всі питання щодо "пожежки" керівництво радіоринку вирішує щомісячними "платежами" відповідній структурі.

"З ринку годуються різні "перевіряльники", тож ніхто не різатиме курку, яка несе золоті яйця. А безпека звичайних людей нікого не хвилює, поки не трапиться чергова НП. Подивіться, скільки пожеж відбувається в Києві! Зараз на ринках ще "врубають" саморобні опалювальні прилади – будь-якої миті чекай біди, а жертв буде багато!" – розповіло джерело.

Після такої інформації журналісти OBOZREVATEL направили запит до Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій України в Києві. З отриманої відповіді стало відомо, що остання планова перевірка дотримання вимог у сфері пожежної та техногенної безпеки проводилася на радіоринку ще в квітні 2018 року.

За підсумками перевірки суб'єкта господарювання ТОВ "Звездочет-1" був вручений акт та припис про усунення порушень. Посадова особа, відповідальна за протипожежний стан, була притягнута до адміністративної відповідальності.

Згідно з актом, перевірка ДСНС виявила 29 (!) порушень.

Зокрема: розміщення кіосків та павільйонів у два яруси, дерев'яні елементи горищних покриттів НЕ оброблені засобами вогнезахисту, електрична мережа прокладена по горючих конструкціях тощо.

Повний список виявлених порушень:

Ба більше, з відповіді рятувальників випливає, що ТОВ "Звездочет-1" станом на жовтень 2019 року декларацію відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки в ГУ ДСНС України в Києві та його структурні підрозділи на реєстрацію не надало.

Відповідь ДСНС на інформаційний запит OBOZREVATEL

На сайті ДСНС можна перевірити онлайн наявність таких документів за кодом ЄДРПОУ або ІПН. За OOO "Звездочет-1" – нічого не знайдено.

Тобто, на сьогодні в Києві діє ринок, який постійно горить, проте висновків ніхто не робить. Поки що ясно одне: керівництво установи просто "забило" на життя тих, хто працює на "Кардачах", на численних покупців і на мешканців прилеглих будинків.

Ситуація з пожежною безпекою на популярному місці торгівлі, за розповідями як покупців, так і самих продавців, справді щодня гіршає.

12 листопада наші журналісти з'їздили на ринок. Порушення, виявлені в підсумку перевірки ринку, "цвітуть і пахнуть". Частину з них можна побачити на фото.

Не помітно тільки одного на цьому "шанхаї": бажання, готовності відповідальних осіб працювати на випередження. Щоб реально не допустити серйозної НП, а не створювати видимість активної роботи або ж після трагедії з великою кількістю жертв шукати "цапів-відбувайлів". Як, до речі, вийшло з виконавцями вбивства на замовлення попереднього директора радіоринку.

Це зовсім інша історія, проте вона безпосередньо причетна до беззаконня, яке відбувається зараз. Про це ми розповімо найближчим часом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві в ніч на 11 листопада трапилася пожежа на ринку "Юність". Вогонь спалахнув на даху одного з торгових павільйонів, а потім поширився на всю будівлю. Подібна НП тут була і двома місяцями раніше.

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