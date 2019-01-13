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Замовники з Донбасу: поліція розкрила резонансне викрадення чоловіка під Києвом

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24-річний підприємець Микола Куликов, який зник у селі Святопетровское під Києвом, сам організував своє "викрадення".

Були затримані двоє родичів потерпілого – 56-річний житель тимчасово окупованої території Донецької області і його син, які і допомогли хлопцю здійснити план, повідомляє в Fаcebook прокуратура Києва.

"Сьогодні, 13 січня 2019 року, працівники Київської місцевої прокуратури № 7 спільно з Департаментом контррозвідки і внутрішньої безпеки СБУ і Подільським управлінням поліції затримали двох осіб, які обґрунтовано підозрюються у замовленні та організації викрадення підприємця на Київщині", – сказано в повідомленні.

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Микола Куликов

Микола Куликов

Наш Киев

Для здійснення злочинного плану вони підшукали виконавця, який за 3600 доларів США погодився скоїти злочин. У ході контролю за його здійсненням правоохоронці задокументували факт передачі виконавцю авансового платежу в сумі 600 доларів США.

Замовники з Донбасу: поліція розкрила резонансне викрадення чоловіка під Києвом

Fаcebook Прокуратура Києва

Замовники з Донбасу: поліція розкрила резонансне викрадення чоловіка під Києвом

Fаcebook Прокуратура Києва

Замовники з Донбасу: поліція розкрила резонансне викрадення чоловіка під Києвом

Fаcebook Прокуратура Києва

Замовники з Донбасу: поліція розкрила резонансне викрадення чоловіка під Києвом

Fаcebook Прокуратура Києва

Відзначається, що в подальшому, 11 січня 2019 року за добровільної згоди потерпілого скоєно його "викрадення".

Під час затримання, крім грошових коштів, у батька вилучили пістолет Макарова, мобільний телефон, а також пенсійне посвідчення колишнього співробітника ГУ СБУ в Донецькій області.

На даний момент слідчі дії тривають.

Як повідомляв OBOZREVATEL, інформація про викрадення Миколи Куликова з'явилася 10 січня. Зазначалося, що хлопця заштовхали в машину невідомі.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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Попова Ольга
Попова Ольга
БЫДЛО ДАУНА РАСПОЛЗЛОСЬ ПО СТРАНЕ И БЫКУЕТ , НОРМАЛЬНЫЕ УЖЕ ТАМ БЫ ВЫДОХЛИ А ЭТИ СПИДОНОСЦЫ РАЗМНОЖАЮТСЯ КАК КРЫСЫ ,
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