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18 вересня • оновлено в 23:00
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Захоплення Метро в Києві: в МВС розкрили подробиці грандіозної спецоперації

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Правоохоронці були змушені зважитися на штурм захоплювача моста Метро в Києві в зв'язку з наближенням ночі.

Про це в Facebook розповів директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко, зазначивши, що із зловмисником не вийшло домовитися через його неадекватний стан.

За його словами, була також загроза, що чоловік продовжить рух в напрямку Лівого берега в житлові квартали, тому обидва виїзди з мосту перекрила бронетехніка і розклали їжаків для примусової зупинки машини.

момент затримання

момент затримання

соцмережі

Новини
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"Враховуючи невдалі спроби почати змістовні перемовини і вочевидь неадекватний стан підозрюваного, наближення темної пори доби, коли операція суттєво би ускладнилася, було прийнято рішення почати штурмові дії. Дві у групи Департамент "Корпус оперативно-раптової дії" Національної поліції України під прикриттям БТРа з українським прапором і бронемашини Варта наблизилися до підозрюваного і змусили його вийти з машини, лягти на дорогу і затримали без жодного пострілу", - сказано в повідомленні.

Затриманий Олексій Белько

Затриманий Олексій Белько

соц мережі

"На місці виявили тубус з гранатомета і мисливську зброю. Так само були вилучені нарізний карабін і пістолет. Зараз тривають слідчі дії", - додав Шевченко.

НП з мостом Метро в Києві

НП з мостом Метро в Києві

Артем Шевченко, facebook

НП з мостом Метро в Києві

НП з мостом Метро в Києві

Артем Шевченко, facebook

НП з мостом Метро в Києві

НП з мостом Метро в Києві

Артем Шевченко, facebook

НП з мостом Метро в Києві

НП з мостом Метро в Києві

Артем Шевченко, facebook

НП з мостом Метро в Києві

НП з мостом Метро в Києві

Артем Шевченко, facebook

НП з мостом Метро в Києві

НП з мостом Метро в Києві

Артем Шевченко, facebook

НП з мостом Метро в Києві

НП з мостом Метро в Києві

Артем Шевченко, facebook

Як писав OBOZREVATEL, Олексій Белько, який був затриманий після погроз підірвати міст Метро в Києві, може отримати довічне тюремне ув'язнення.

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Місце
Україна Київ
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Andria Viktor
Andria Viktor
Сраный неудачник по жизни,получит в очко в тюряге.
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
"под прикрытием БТРа с украинским флагом". К чему все это шоу? Отвлечь народ от формулы Штанмайера?
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