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"Захоплення" Київради: радикали висунули умову

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Сутички у Київраді відбулися через те, що депутати не захотіли голосувати за організацію музею на Поштовій площі замість торгового центру.

Про це OBOZREVATEL розповіли в Національному корпусі. Саме його члени, а також представники інших радикальних організацій увірвалися до сесійної зали, зламавши вхідні двері.

"Депутати столиці не захотіли голосувати за рішення про те, щоб на Поштовій площі був музей, а не торговий центр. Голосів не вистачило, і депутати оголосили перерву. Тому виникла така ситуація. Але ми будемо наполягати на цьому рішенні і надалі", - зазначила заступник керівника прес-служби Нацкорпуса Христина Бевз.

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Помічник секретаря Київради Наталія Пругар повідомила OBOZREVATEL, що активісти і Нацкорпус ще й пошкодили систему голосування. "Вони не тільки двері зламали, але й систему Рада-4 теж. Ми не знаємо, чого вони хотіли", - сказала Пругар.

Після короткої сутички депутати розійшлися.

Зазначимо, що 7 червня на пленарному засіданні міськради мають у другому читанні прийняти рішення про розрив договорів оренди землі на Подолі між міськрадою та підприємством "Маркон". Як писав OBOZREVATEL, раніше там планувалося будівництво готелю на Замковій горі.

Місце
Україна
Об'єкт
Поштова площа
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