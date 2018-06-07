"Захоплення" Київради: радикали висунули умову

Сутички у Київраді відбулися через те, що депутати не захотіли голосувати за організацію музею на Поштовій площі замість торгового центру.

Про це OBOZREVATEL розповіли в Національному корпусі. Саме його члени, а також представники інших радикальних організацій увірвалися до сесійної зали, зламавши вхідні двері.

"Депутати столиці не захотіли голосувати за рішення про те, щоб на Поштовій площі був музей, а не торговий центр. Голосів не вистачило, і депутати оголосили перерву. Тому виникла така ситуація. Але ми будемо наполягати на цьому рішенні і надалі", - зазначила заступник керівника прес-служби Нацкорпуса Христина Бевз.

Помічник секретаря Київради Наталія Пругар повідомила OBOZREVATEL, що активісти і Нацкорпус ще й пошкодили систему голосування. "Вони не тільки двері зламали, але й систему Рада-4 теж. Ми не знаємо, чого вони хотіли", - сказала Пругар.

Після короткої сутички депутати розійшлися.

Зазначимо, що 7 червня на пленарному засіданні міськради мають у другому читанні прийняти рішення про розрив договорів оренди землі на Подолі між міськрадою та підприємством "Маркон". Як писав OBOZREVATEL, раніше там планувалося будівництво готелю на Замковій горі.