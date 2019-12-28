Заборонена КПУ влаштувала в Києві "день Сталіна": нардеп закликав Баканова розібратися

Народний депутат від "Європейської солідарності" Володимир В'ятрович звернувся до СБУ через проведення в Києві конференції до 140-річчя радянського диктатора Йосипа Сталіна.

Про це колишній глава Інституту нацпам'яті повідомив в Facebook, опублікувавши лист на ім'я голови Служби Івана Баканова. В'ятрович закликав розслідувати і притягти до відповідальності "учасників зборів сталіністів".

В'ятрович поцікавився у голови СБУ, чи знали в відомстві про підготовку та проведення Комуністичною партією України заходу з відзначення 140-річчя Сталіна, а також які заходи зараз приймаються для припинення діяльності КПУ і пропаганди символіки тоталітарного комуністичного режиму.

В'ятрович звернувся до Баканова ФБ нардепа

В'ятрович звернувся до Баканова ФБ нардепа

З'їзд забороненої КПУ на честь Сталіна сайт КПУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 січня заборонена в Україні КПУ на 54-му позачерговому з'їзді висувала кандидатом на пост президента держави свого лідера Симоненка. КПУ хоч і заборонена в Україні, але офіційно продовжує діяльність через судову колізії.

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