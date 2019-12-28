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28 грудня • оновлено в 20:46
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Заборонена КПУ влаштувала в Києві "день Сталіна": нардеп закликав Баканова розібратися

1.1т
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Народний депутат від "Європейської солідарності" Володимир В'ятрович звернувся до СБУ через проведення в Києві конференції до 140-річчя радянського диктатора Йосипа Сталіна.

Про це колишній глава Інституту нацпам'яті повідомив в Facebook, опублікувавши лист на ім'я голови Служби Івана Баканова. В'ятрович закликав розслідувати і притягти до відповідальності "учасників зборів сталіністів".

В'ятрович поцікавився у голови СБУ, чи знали в відомстві про підготовку та проведення Комуністичною партією України заходу з відзначення 140-річчя Сталіна, а також які заходи зараз приймаються для припинення діяльності КПУ і пропаганди символіки тоталітарного комуністичного режиму.

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В'ятрович звернувся до Баканова

В'ятрович звернувся до Баканова

ФБ нардепа

В'ятрович звернувся до Баканова

В'ятрович звернувся до Баканова

ФБ нардепа

З'їзд забороненої КПУ на честь Сталіна

З'їзд забороненої КПУ на честь Сталіна

сайт КПУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 січня заборонена в Україні КПУ на 54-му позачерговому з'їзді висувала кандидатом на пост президента держави свого лідера Симоненка. КПУ хоч і заборонена в Україні, але офіційно продовжує діяльність через судову колізії.

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Автор
Кирило Лютий
Особи
Іван Баканов Володимир В'ятрович Йосип Сталін
Місце
Україна
Теги
КПУ Служба безпеки України
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
1 января и вы отметите 101 годовщину своего кумира. В СБУ никто не будет обращаться.
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Бобровский Виталий, а це наша справа, а ти іди прєсмикайся перед каДИРКОЮ, як наказує пукін.
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