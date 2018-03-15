Заблокував 5 трамваїв: у центрі Києва Range Rover паралізував рух

У центрі Києві водій автомобіля Range Rover залишив позашляховик посеред вулиці, через що заблокував рух більше п'яти трамваїв.
Про це повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook.
"Своєю незграбністю ця людина (водій на фото у авто) на своєму елітному Range Rover заблокував рух більше п'яти трамваям. Всі стояли і чекали", - зазначають у соцмережі очевидці.
У коментарях до повідомлення свідки події стверджують, що водій був відсутній приблизно 30 хвилин і збив графік руху транспорту на півгодини.
У Києві Range Rover заблокував вулицю
У Києві Range Rover заблокував вулицю
У Києві Range Rover заблокував вулицю
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