Заблокував 5 трамваїв: у центрі Києва Range Rover паралізував рух

У центрі Києві водій автомобіля Range Rover залишив позашляховик посеред вулиці, через що заблокував рух більше п'яти трамваїв.

Про це повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook.

"Своєю незграбністю ця людина (водій на фото у авто) на своєму елітному Range Rover заблокував рух більше п'яти трамваям. Всі стояли і чекали", - зазначають у соцмережі очевидці.

У коментарях до повідомлення свідки події стверджують, що водій був відсутній приблизно 30 хвилин і збив графік руху транспорту на півгодини.

У Києві Range Rover заблокував вулицю

У Києві Range Rover заблокував вулицю

У Києві Range Rover заблокував вулицю

Як писав "Обозреватель", у Солом'янському районі Києва невідомі влаштували масовий погром авто.