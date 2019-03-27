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"З Новим роком!" Київ посеред весни засипало снігом. Фото і відео

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У середу, 27 березня, в Києві випала велика кількість снігу, що викликало подив і замішання серед городян.

В останні дні березня погода в столиці стояла тепла, проте над містом пронісся циклон, про який попереджала народний синоптик Наталія Діденко.

"Раптом хто не спить з киян і захоче перед наступаючою весною ще раз пограти в сніжки, раз п'ять впасти на слизькій дорозі, щоб текли сльози від крижаного вітру, щоб на тлі ліхтаря сфотографувати трохи хуртовини, щоб потрясти з кущів мокрий сніг, щоб заліпило очі – можете вже підтягуватися на вулицю. До Києва наближається сніг! " – написав вона в Facebook.

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Метеоролог також опублікувала погодну карту, на якій показано наближення циклону на Україну.

"Зону снігу зараз добре видно на радарі. І вона невпинно наближається до столиці. Так що у кого ще зимова гума - той молодець. Решті - міцні лижні черевики, рукавички, знову товсті шапки, пуховики, носові хусточки в кишеню", – зазначила Діденко.

При цьому на вихідні, 30-31 березня за прогнозом в Києві вже буде +12+14.

Циклон над Україною

Циклон над Україною

Додамо, що кияни були дуже здивовані несподіваному снігу, про що писали в соцмережах і ділилися фото.

"Хороший весняний жарт від природи", "З Новим роком!", "Несподівано", "Серйозно?" – підписували фото зі снігом користувачі мережі.

Сніг у Києві

Сніг у Києві

Сніг у Києві

Сніг у Києві

Сніг у Києві

Сніг у Києві

Сніг у Києві

Сніг у Києві

Сніг у Києві

Сніг у Києві

Сніг у Києві

Сніг у Києві

Сніг у Києві

Сніг у Києві

Сніг у Києві

Сніг у Києві

Сніг у Києві

Сніг у Києві

Сніг у Києві

Сніг у Києві

Сніг у Києві

Сніг у Києві

Сніг у Києві

Сніг у Києві

Сніг у Києві

Сніг у Києві

Сніг у Києві

Сніг у Києві

Сніг у Києві

Сніг у Києві

Сніг у Києві

Сніг у Києві

Fdacebook \ Володимир Карєвін

Сніг у Києві

Сніг у Києві

Fdacebook \ Ольга Онищук

Сніг у Києві

Сніг у Києві

Fdacebook \ Світлана Гур'янова

Сніг у Києві

Сніг у Києві

Fdacebook \ Ірина Пехенько

Сніг у Києві

Сніг у Києві

Fdacebook \ Ірина Пехенько

Сніг у Києві

Сніг у Києві

Fdacebook \ Олександра Мамончік

Сніг у Києві

Сніг у Києві

Fdacebook \ Регіна Вертеба

Сніг у Києві

Сніг у Києві

Fdacebook \ Оксана Шевченко

Сніг у Києві

Сніг у Києві

Fdacebook \ Ганна Тищенко

Сніг у Києві

Сніг у Києві

Fdacebook \ Оксана Шустенко

"З Новим роком!" Київ посеред весни засипало снігом. Фото і відео

Скріншот

"З Новим роком!" Київ посеред весни засипало снігом. Фото і відео

Скріншот

"З Новим роком!" Київ посеред весни засипало снігом. Фото і відео

Скріншот

"З Новим роком!" Київ посеред весни засипало снігом. Фото і відео

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики попередили про різке похолодання в Україні.

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Особа
Наталія Діденко
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
погодаснігопад
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