"З Новим роком!" Київ посеред весни засипало снігом. Фото і відео

У середу, 27 березня, в Києві випала велика кількість снігу, що викликало подив і замішання серед городян.
В останні дні березня погода в столиці стояла тепла, проте над містом пронісся циклон, про який попереджала народний синоптик Наталія Діденко.
"Раптом хто не спить з киян і захоче перед наступаючою весною ще раз пограти в сніжки, раз п'ять впасти на слизькій дорозі, щоб текли сльози від крижаного вітру, щоб на тлі ліхтаря сфотографувати трохи хуртовини, щоб потрясти з кущів мокрий сніг, щоб заліпило очі – можете вже підтягуватися на вулицю. До Києва наближається сніг! " – написав вона в Facebook.
Метеоролог також опублікувала погодну карту, на якій показано наближення циклону на Україну.
"Зону снігу зараз добре видно на радарі. І вона невпинно наближається до столиці. Так що у кого ще зимова гума - той молодець. Решті - міцні лижні черевики, рукавички, знову товсті шапки, пуховики, носові хусточки в кишеню", – зазначила Діденко.
При цьому на вихідні, 30-31 березня за прогнозом в Києві вже буде +12+14.
Циклон над Україною
Додамо, що кияни були дуже здивовані несподіваному снігу, про що писали в соцмережах і ділилися фото.
"Хороший весняний жарт від природи", "З Новим роком!", "Несподівано", "Серйозно?" – підписували фото зі снігом користувачі мережі.
Сніг у Києві
Сніг у Києві
Сніг у Києві
Сніг у Києві
Сніг у Києві
Сніг у Києві
Сніг у Києві
Сніг у Києві
Сніг у Києві
Сніг у Києві
Сніг у Києві
Сніг у Києві
Сніг у Києві
Сніг у Києві
Сніг у Києві
Сніг у Києві
Fdacebook \ Володимир Карєвін
Сніг у Києві
Fdacebook \ Ольга Онищук
Сніг у Києві
Fdacebook \ Світлана Гур'янова
Сніг у Києві
Fdacebook \ Ірина Пехенько
Сніг у Києві
Fdacebook \ Ірина Пехенько
Сніг у Києві
Fdacebook \ Олександра Мамончік
Сніг у Києві
Fdacebook \ Регіна Вертеба
Сніг у Києві
Fdacebook \ Оксана Шевченко
Сніг у Києві
Fdacebook \ Ганна Тищенко
Сніг у Києві
Fdacebook \ Оксана Шустенко
Скріншот
Скріншот
Скріншот
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики попередили про різке похолодання в Україні.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!