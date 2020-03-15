Яценюка в масці терміново привезли в клініку "Борис": перші деталі

Колишнього прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка помітили в медичній масці і в знесиленому стані біля київської клініки "Борис".

Про це OBOZREVATEL в неділю, 15 березня, повідомив свідок того, що відбувалося.

Власне авто Яценюка Toyota Sequoia під'їхало до чорного ходу медустанови. На передньому пасажирському сидінні перебував колишній прем'єр. Він довго збирався з силами, щоб вийти з салону.

За словами джерела, Яценюку допомагали йти до вхідних дверей, притримуючи під руки. Охоронець, який супроводжував політика, також був у медичній масці.

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